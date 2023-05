Eintracht Braunschweig will bei Hansa Rostock den Klassenerhalt feiern Stand: 26.05.2023 13:48 Uhr Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig fehlt noch ein Schritt zum Klassenerhalt. Den will der Aufsteiger am Sonntag im Nordduell bei Hansa Rostock machen. Mit einem Sieg würden die "Löwen" die Relegation vermeiden.

Kein Blick zurück im Groll, die nächste Aufgabe als große Chance sehen und vor allem den Glauben an die eigene Mannschaft demonstrieren - mit diesen psychologischen Maßnahmen bereitet Eintracht-Trainer Michael Schiele sein Team auf das wichtige Spiel in Rostock (Sonntag, 15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) vor.

"Das Spiel gegen Regensburg ist gespielt. Wir schauen darauf, was wir am Wochenende erreichen können. Wir haben es in der eigenen Hand, haben mit dem Team gesprochen. Fakt ist, dass wir wissen, was wir leisten müssen, um die Zähler zu holen", sagte der Coach.

Schiele sprach aus gutem Grund im Plural - die "Zähler". Denn im Dreikampf um zwei Plätze für den sicheren Ligaverbleib könnte schon ein Remis in Rostock zu wenig für die Eintracht (36 Punkte, -16 Tore) sein. Denn gewinnen die Konkurrenten Nürnberg (36, -18) und Arminia Bielefeld (34, -8) ihre Partien in Paderborn und Magdeburg, hieße es für die Niedersachsen nicht "Ab in den Urlaub!". Vielmehr ginge es in der Relegation in zwei weiteren Duellen gegen den VfL Osnabrück, Wehen Wiesbaden, Saarbrücken oder Dresden um alles.

"Die Mannschaft wird die Klasse halten." Eintracht-Trainer Michael Schiele

Schiele will Tabellenplatz 14 vor dem abschließenden Spieltag als Erfolg gewertet wissen. "Wir haben uns als Aufsteiger diese Position erarbeitet, dass wir es selbst schaffen können", so der Coach. "Wir waren schon in schwierigen Situationen und haben Mentalität gezeigt. Ich sage schon die ganze Saison über, dass diese Mannschaft die Klasse halten wird. Die notwendigen Punkte dafür wollen wir am Sonntag mit aller Macht einfahren."

Leicht werde das aber nicht. "Hansa wird uns trotz des Klassenerhalts nichts schenken. Das Stadion wird am Sonntag voll sein. Wir werden die Jungs auch noch mal auf die Stimmung vorbereiten", sagte der 45-Jährige.

Hansa plant schon nächste Zweitligasaison

Der Kontrahent hat indes den Fokus längst auf die kommende Zweitliga-Saison gerichtet - insbesondere darauf, wer an der Seitenlinie das Sagen haben soll. Vieles deutet darauf hin, dass Hansa den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit seinem Chefcoach verlängern wird.

"Alois Schwartz hat ja angedeutet, dass er sich wohlfühlt und ein hohes Interesse daran hat, hier weiterzuarbeiten", sagte der Vorstandsvorsitzende Robert Marien dem NDR. "Vom Verein aus kann ich sagen: 13 Punkte in acht Spielen sind sicherlich keine schlechte Visitenkarte, und auch wir haben ein hohes Interesse. Das sind gute Voraussetzungen, um in Gespräche zu starten."

Ob das womöglich alles so fix geht, dass eine Vertragsverlängerung mit dem 56-Jährigen schon am Sonntag im Ostseestadion verkündet werden kann? In jedem Fall können die noch vor wenigen Wochen akut vom Abstieg bedrohten Mecklenburger entspannt in das letzte Saisonspiel gehen. Von einer solchen Luxussituation können die Braunschweiger nur träumen.

"Mögliche Aufstellungen:

Hansa Rostock: Kolke - Malone, Meißner, Roßbach - Ananou, Dressel, Fröde, Schumacher - Pröger, Fröling - Hinterseer

Eintracht Braunschweig: Hoffmann - de Medina, Decarli, Benkovic, Donkor - Wiebe, Nikolaou - Kaufmann, Pherai - Lauberbach, Ujah

