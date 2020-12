Eintracht Braunschweig verpasst gegen Dortmund Überraschung Stand: 22.12.2020 22:28 Uhr Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig hat in der zweiten Runde des DFB-Pokals eine Überraschung verpasst. Trotz couragierter Leistung unterlagen die Niedersachsen Vizemeister Borussia Dortmund 0:2 (0:1).

von Hanno Bode

"Ich gehe mal davon aus, dass sich Dortmund das einen Tick einfacher vorgestellt hat. Der Unterschied war heute nicht so zu spüren, aber man merkt natürlich trotzdem, dass Dortmund auf jeder Position gut besetzt ist", sagte BTSV-Außen Fabio Kaufmann dem NDR. "Ich glaube, wir haben uns hier ganz teuer verkauft", resümierte der 28-Jährige treffend.

Dortmunds Startelf ohne etliche Top-Stars

Die beiden Top-Talente Erling Haaland und Youssoufa Moukoko verletzt, dazu die Nationalspieler Marco Reus, Emre Can, Nico Schulz, Thorgan Hazard, Manuel Akanji und Thomas Meunier zunächst auf der Bank: In Dortmunds Startelf fehlte jede Menge Fußball-Prominenz. Die Eintracht durfte also - zumindest leise - Hoffnungen hegen, auf einen Gegner zu treffen, bei dem viele Automatismen ob der großen Personalrochade nicht greifen. Gleich auf sieben Positionen hatte Borussen-Coach Edin Terzic seine Anfangsformation im Vergleich zur 1:2-Pleite am vergangenen Freitag bei Union Berlin umgestellt.

Seine Devise gegen tief und kompakt stehende Braunschweiger schrie der 38-Jährige nach sieben Minuten noch einmal aufs Feld: "Zwei Kontakte, schnell spielen."

AUDIO: Fabio Kaufmann: "Das hatte sich Dortmund einfacher vorgestellt" (2 Min)

Hummels bringt BVB früh in Front

Mit dem "schnell spielen" klappte es gegen sehr diszipliniert verteidigende Hausherren allerdings zumeist nur bis zum 16-Meterraum. Aus dem Spiel heraus wurde der Vizemeister im ersten Abschnitt nur selten gefährlich. Sehr viel Ballbesitz, sehr wenig Ertrag - so lautete die BVB-Bilanz zur Halbzeit. So richtig zufrieden sein konnte Terzic eigentlich nur mit den ruhenden Bällen seines Teams. Nicht von ungefähr ging der 1:0-Führung durch Mats Hummels ein Freistoß von Jadon Sancho voraus, den die Braunschweiger Abwehr miserabel verteidigte. Der Rest war für den Weltmeister von 2014 Formsache. Er traf aus wenigen Metern (12.).

Braunschweig nur selten in der Offensive

Das frühe Gegentor war für den BTSV ein Wirkungstreffer. Der Aufsteiger benötigte eine Zeit lang, um sich wieder zu sammeln und Stabilität zu erlangen. Dies gelang zwar mit fortlaufender Dauer ganz gut. Ganz auszuschalten war die Gäste-Offensive aber nicht. Der etatmäßige Dortmunder U23-Kapitän Steffen Tigges (17.), Julian Brandt (22.) und Jude Bellingham (34./Pfosten) ließen gute Chancen zum 2:0 aus.

Auf der Gegenseite hatte Marcel Bär die beste Gelegenheit für die "Löwen" im ersten Abschnitt. Der Angreifer bekam nach einer feinen Vorlage von Lasse Schlüter jedoch nicht genug Druck hinter den Ball und scheiterte an Marwin Hitz (23.).

Bär scheitert an der Latte

Es sollte nicht die letzte gute Chance von Bär an diesem regnerischen Abend gewesen sein. Es waren genau 56 Minuten absolviert, als der 28-Jährige perfekt von Suleiman Abdullahi in Szene gesetzt wurde, freie Schussbahn hatte, aber an der Latte scheiterte. Hätte, ja hätte, der Stürmer nur ein wenig präziser gezielt, eine Wiederholung des Pokal-Triumphs aus dem Jahr 2005 gegen die Borussia wäre für die Eintracht vielleicht möglich gewesen. Denn auch wenn der viermalige Cup-Gewinner das Geschehen weiter dominierte, wirkte er in der Defensive durchaus verletzlich.

Sancho macht in Nachspielzeit alles klar

Eintracht-Coach Daniel Meyer versuchte auch, dem Offensivspiel seiner Mannschaft durch die Einwechslungen von Yari Otto (72.) und Nick Proschwitz (80.) neue Impulse zu geben. Doch irgendwie fehlte den Niedersachsen im Spiel nach vorn die letzte Überzeugung - und die Qualität. Kleiner (aber schwacher) Trost für die aufopferungsvoll kämpfenden Braunschweiger: Auch Dortmund riss in Hälfte zwei im Angriff wahrlich keine Bäume aus.

Erst als die Eintracht in der Nachspielzeit mit nahezu kompletter Kapelle aufgerückt war, um den Ausgleich zu erzwingen, erzielte Sancho nach einem Konter das 2:0 (90.+2).

2.Spieltag, 22.12.2020 20:00 Uhr Braunschweig 0 Bor. Dortmund 2 Tore: 0: 1 Hummels (12.) 0: 2 Sancho (90. +2)

Braunschweig: Fejzic - Wiebe (72. Ziegele), Wydra, Nikolaou, Schlüter - Kammerbauer, Ben Balla (80. Kroos) - F. Kaufmann (86. Schwenk), Bär, Kobylanski (72. Otto) - Abdullahi (80. Proschwitz)

Bor. Dortmund: Hitz - Morey (83. Meunier), Hummels (46. Akanji), Zagadou, Guerreiro - Delaney - Bellingham (76. Witsel), Brandt (63. Reus) - Sancho, Reyna (83. T. Hazard), S. Tigges

Zuschauer:



