Eintracht Braunschweig: Klares Bekenntnis zu Trainer Meyer Stand: 28.04.2021 17:49 Uhr Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig geht mit Coach Daniel Meyer in die entscheidende Phase des Abstiegskampfes. "Das Verhältnis ist intakt", erklärte Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann.

Präsident Christoph Bratmann räumte zwar am Mittwoch in einer Pressemitteilung ein, dass Aufsichtsrat und Geschäftsführung nach der 0:2-Niederlage gegen Erzgebirge Aue zusammengekommen seien und dabei auch "alle Optionen abgewogen wurden, die zum Erreichen des Saisonziels beitragen können". Im Gegensatz zu Werder Bremens Florian Kohfeldt eine Liga höher ist der Braunschweiger Übungsleiter aber von den Verantwortlichen nicht angezählt worden.

Weitere Informationen Das Restprogramm im Zweitliga-Abstiegskampf In der Zweiten Liga sind der VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig noch in den Abstiegskampf verwickelt. Das Restprogramm im Überblick. mehr

Vollmann: "Mannschaft muss Reaktion zeigen"

"Ich erlebe Daniel Meyer und die Mannschaft bei der täglichen Arbeit, sehe wie er seine Qualitäten als Trainer einbringt und das Team vorbereitet. Das Verhältnis zwischen Daniel, den Spielern sowie dem Trainer- und Betreuerteam ist intakt", erklärte Vollmann. Vor den letzten drei Saisonspielen gegen Fortuna Düsseldorf, die Würzburger Kickers und den Hamburger SV werde "von der Mannschaft eine klare Reaktion erwartet. Dass sie das unter der Leitung von Daniel kann, hat sie gerade im Verlauf der Rückrunde schon mehrfach gezeigt."

AUDIO: Eintracht Braunschweig verpasst Befreiungsschlag (1 Min) Eintracht Braunschweig verpasst Befreiungsschlag (1 Min)

BTSV-Präsident Bratmann: "Wieder an den Positiv-Trend anknüpfen"

Die Braunschweiger fielen am vergangenen Wochenende auf den Relegationsplatz zurück und haben dort noch drei Punkte Vorsprung auf den niedersächsischen Rivalen VfL Osnabrück. "Grundsätzlich war von Saisonbeginn an klar, dass es einzig und alleine um den Klassenerhalt geht. Wir haben immer noch alles in der eigenen Hand und sind der festen Überzeugung, nur mit vereinten Kräften unsere Ziele zu erreichen. Die Mannschaft hatte in der Rückrunde bis zu den jüngsten Niederlagen einen positiven Trend, hat stabil gepunktet und auch Rückschläge gut weggesteckt. Daran müssen wir jetzt im Saisonfinale wieder anknüpfen", sagte Bratmann.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 28.04.2021 | 18:25 Uhr