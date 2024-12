"Einfach schrecklich": Hilflose Braunschweiger gehen in Düsseldorf unter Stand: 08.12.2024 15:46 Uhr Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat am Sonntag eine heftige Auswärts-Niederlage hinnehmen müssen. Die Niedersachsen verloren bei Fortuna Düsseldorf auch in der Höhe verdient mit 0:5 (0:3) und verfielen in alte, längst überwunden geglaubte Verhaltensmuster.

von Matthias Heidrich

Nach 1:5 am ersten Spieltag auf Schalke und dem 0:5 in Köln drei Wochen später hatten sich die Niedersachsen defensiv stabilisiert. Doch in Düsseldorf war davon nichts zu sehen bei den ersatzgeschwächten "Löwen", bei denen sieben Spieler verletzungsbedingt fehlten. Die sechste Auswärtspleite hätte für die Eintracht noch weitaus höher ausfallen können.

Der Tabellen-15. verpasste es so, sich bei den Niederlagen der Verfolger Ulm und Münster etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) empfängt Braunschweig die SV Elversberg.

"Es ist einfach schrecklich, was wir abgeliefert haben." Braunschweigs Robin Krauße

Krauße: "Dafür gibt es keine Ausrede"

"Ich habe dafür gar keine Worte. Es war ein rabenschwarzer Tag und einfach nur eine schreckliche Leistung von uns. Du liegst nach elf Minuten 3:0 zurück, dann ist das Spiel ja durch", sagte ein konsternierter Eintracht-Profi Robin Krauße, der auch die vielen Verletzten nicht als Ausrede gelten ließ. "Alle, die auf dem Platz standen, haben schon genug Spiele in dieser Liga gemacht. Es gibt keine Ausrede dafür, dass du hier 5:0 verlierst."

Drei Gegentore in sechseinhalb Minuten

Es war in der Tat besorgniserregend, was die Braunschweiger vor allem zu Beginn der ersten Hälfte ablieferten. Immer zwei Schritte zu spät, in den Zweikämpfen vollkommen neben der Spur und offensiv ohne Ideen: Hilflos präsentierten sich die "Löwen" in Düsseldorf, das kurzen Prozess machte. Nach elf Minuten hatten Dawid Kownacki (4., 11.) und Shinta Appelkamp (8.) eine 3:0-Führung für die spielerisch starken Gastgeber herausgeschossen und die Partie praktisch entschieden.

Lediglich sechseinhalb Minuten lagen zwischen dem 0:1 und dem 0:3. Die Eintracht war gar nicht richtig auf dem Platz und hätte auch 0:6 zurückliegen können, wenn die Düsseldorfer noch effizienter mit ihren zahlreichen Chancen umgegangen wären.

Eintracht Braunschweig noch gut bedient

Es änderte sich wenig in der zweiten Hälfte. Immerhin entwickelten die Braunschweiger mehr Gefahr in der Offensive, gleichzeitig kamen die Düsseldorfer immer wieder recht einfach durch und verbuchten Chance um Chance. Isak Bergmann Johannesson (70.) war es schließlich, der das längst überfällige 4:0 für die Gastgeber markierte. Dzenan Pejcinovic setzte den Schlusspunkt (87.) hinter eine Klasse-Leistung von Düsseldorf. Allerdings gegen einen Gegner aus Braunschweig, der an diesem Tag kein ernst zu nehmender war.

15.Spieltag, 08.12.2024 13:30 Uhr F. Düsseldorf 5 Braunschweig 0 Tore: 1 :0 Kownacki (5.) 2 :0 Johannesson (9.) 3 :0 Kownacki (11.) 4 :0 Johannesson (70.) 5 :0 Pejcinovic (87.)

F. Düsseldorf: Kastenmeier - Oberdorf, A. Hoffmann, Siebert (64. Quarshie) - Lunddal Fridriksson (81. van Brederode), Haag, Iyoha - Sobottka, Johannesson (77. Pejcinovic) - Kownacki (64. Vermeij), Appelkamp (77. F. Klaus)

Braunschweig: Johansson - Jaeckel (46. Ivanov), Bicakcic (46. Marie), Ehlers - F. Kaufmann, Krauße, Köhler (80. Nikolaou), Bell Bell - Ould-Chikh (72. Ba) - Philippe, Gómez (46. Polter)

Zuschauer: 34500



