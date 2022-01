EM-Traum als Antrieb: Popp vor dem Comeback Stand: 19.01.2022 15:03 Uhr Seit April 2021 fiel Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg wegen eines Knorpelabrisses an der Kniescheibe aus. Nun ist das Comeback der Fußball-Nationalspielerin nahe, die Kapitänin geht trotz der langen Pause fest von ihrer EM-Teilnahme im Sommer aus.

"Das sehe ich sehr optimistisch und positiv. Ich bin zur Zeit schon auf einem recht guten Niveau und habe noch ein gutes halbes Jahr, um 100 Prozent fit zu sein", sagte Popp bei einer Medienrunde am Mittwoch. "Natürlich fehlen da noch ein paar Prozente, aber ich sehe mich in sehr guter Form."

EM-Traum half durch die schwere Zeit

Die 30-Jährige ist nach ihrer Operation und langer Reha-Zeit wieder voll im Training. Seit April 2021 war sie außer Gefecht - doch der Traum von der ersten Europameisterschaft half ihr auch durch schwere Zeiten mit der quälenden Frage: "Schaffe ich es, schaffe ich es nicht?" Durch das Corona-bedingt um ein Jahr verschobene Turnier in England (6. bis 31. Juli) stand für Popp aber fest, "dass ich nicht aufgeben werde", obwohl "ich ja auch nicht mehr die Jüngste bin".

Weitere Informationen VfL Wolfsburg: Torjägerin Popp fällt lange aus Die 30 Jahre alte Kapitänin muss sich in der kommenden Woche einer Knieoperation unterziehen. mehr

Schon zwei EM-Turniere verpasst

Eine Verletzung am Sprunggelenk sowie am Knie hatten 2013 und 2017 ihre Europameisterschaftsträume platzen lassen. Nun aber ist die Olympiasiegerin von 2016 "sehr positiv gestimmt", im fortgeschrittenen Fußball-Alter ihren EM-Fluch zu beenden. "Das steht noch auf meiner Vita, das ist ein Ziel für mich". Im Sommer den Titel zu holen, wäre "natürlich das Nonplusultra", so die 111-malige Nationalspielerin.

Comeback beim VfL schon Ende Januar?

Seit Anfang Dezember ist die zweimalige "Fußballerin des Jahres" wieder im Mannschaftstraining des VfL Wolfsburg. Womöglich gibt Popp ihr Comeback auf dem Platz Ende des Monats.

"Wir sind ein sehr guter Kader. Da heißt es nicht automatisch, dass ich sofort wieder in der Startelf stehe, wenn ich drei Meter auf dem Platz laufen kann." Alexandra Popp

Die "Wölfinnen" starten mit dem Nachholspiel bei Turbine Potsdam am 29. Januar (14 Uhr) in die zweite Saisonhälfte der Frauen-Bundesliga. Mit einem Sieg wären die VfL-Frauen wieder Tabellenführer.

Voss-Tecklenburg gibt Popp Zeit

Ob sie mit dem DFB-Team schon zum hochkarätig besetzten Test-Turnier nach England (17. bis 23. Februar) reist, ist noch offen. "Wir freuen uns, dass Poppi nach ihrer schweren Verletzung wieder auf dem Platz steht. Wir haben immer gesagt, sie soll sich Zeit lassen und sich nicht unter Druck setzen - das gilt auch jetzt", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Die für ihr physisches Spiel und enorme Kopfballstärke bekannte Popp geht die letzten Meter bis zum Comeback (Thema der Sportclub Story im NDR Fernsehen am 27. Februar) jedenfalls "entspannt" an: "Ich bin erst mal froh, dass ich gesund bin, muss ich sagen."

Weitere Informationen Wolfsburgs Popp: "Frauenfußball muss nächsten Schritt machen" Die Kapitänin der VfL-Frauen setzt auf einen Erfolg bei der EM. Es gibt aber auch andere Ideen, den Frauenfußball wieder nach vorn zu bringen. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 27.02.2022 | 23:35 Uhr