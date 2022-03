Dritter Sieg in Folge: Hansa Rostock gewinnt in Sandhausen Stand: 19.03.2022 15:26 Uhr Hansa Rostock hat drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf der Zweiten Liga gesammelt. Die Norddeutschen trotzten einem Corona-Ausbruch und setzten sich am Sonnabend beim direkten Konkurrenten SV Sandhausen mit 1:0 (0:0) durch.

von Johannes Freytag

Zugleich haben die Hanseaten, bei denen fünf Spieler wegen eines positiven Corona-Tests fehlten, ihre Auswärtsstärke untermauert. Letztmals verlor die Elf von Trainer Jens Härtel am 12. Dezember beim Hamburger SV (0:3). Seitdem gab es drei Siege und zwei Remis in der Fremde. Auch in der Tabelle zahlt sich der Hansa-Lauf langsam aus. Mit 34 Punkten beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang schon sieben Zähler. "Das Pendel ist ein Stück weit in unsere Richtung ausgeschlagen. Das kann gerne so bleiben", sagte Härtel nach der Partie und sprach von einem "extrem wichtigen Sieg".

Nach der Länderspielpause geht es für die Rostocker am 2. April (20.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli weiter.

Muntere erste Hälfte, keine Tore

Abstiegsk(r)ampf bekamen die 11.250 Zuschauer im Hardtwald-Stadion wenig zu sehen. Beide Teams waren nicht etwa ängstlich auf Ballsicherung bedacht, sondern spielten zügig nach vorne. Es gab viele Torraumszenen, mehrheitlich vor dem Rostocker Gehäuse. Die beste Gelegenheit der Gastgeber hatte Erik Zenga, der aus drei Metern den Ball nicht richtig traf (13.). Bei Christian Kinsombi (13.) und Pascal Testroet (38.) war Hansa-Keeper Markus Kolke mit starken Paraden zur Stelle.

Auf der Gegenseite hatte Sandhausens Patrick Drewes wenig Gelegenheit, sich auszuzeichnen, weil die Hansa-Schüsse meist zu unplatziert waren und am Tor vorbeiflogen. Bemerkenswert waren lediglich ein weiter Einwurf von Ryan Malone, der - leicht abgefälscht - an den Pfosten klatschte (23.) und ein Freistoß von Simon Rhein, der knapp über die Latte flog (33.).

Verhoek sorgt für den Treffer des Tages

Unmittelbar nach Wiederbeginn überstanden die Rostocker zunächst einen minutenlangen Dauerdruck ohne Gegentor und schlugen dann eiskalt selbst zu. Rheins Flanke landete punktgenau bei John Verhoek, der Niederländer köpfte frei ins rechte Toreck - 1:0 für die Gäste (49.). Mit der Führung im Rücken ließ Hansa nun den Gegner kommen und vertraute auf die eigene Konter-Stärke, mit der die Härtel-Elf schon beim 4:3 auf Schalke beeindruckt hatte.

Doch zu Entlastungsangriffen kamen die Norddeutschen kaum. Stattdessen häuften sich die brenzligen Situationen im Rostocker Strafraum: Malones Klärungsversuch per Kopf landete am Pfosten (76.). Kurz vor dem Ende hatte Danylo Sikan das 2:0 und damit die Vorentscheidung auf dem Fuß, schoss jedoch Drewes an (85.). Es reichte aber auch so, die Rostocker ließen sich zu Recht von ihren zahlreich mitgereisten Fans für den clever herausgespielten Auswärtssieg feiern.

27.Spieltag, 19.03.2022 13:30 Uhr SV Sandhausen 0 Hansa Rostock 1 Tore: 0: 1 Verhoek (49.)

SV Sandhausen: Drewes - Diekmeier (87. Deville), Dumic, Schirow, Okoroji - Zenga, Ritzmaier (63. Berko) - Ajdini (63. Esswein), Bachmann, C. Kinsombi (63. Kutucu) - Testroet

Hansa Rostock: Kolke - T. Becker, R. Malone, Roßbach, J. Riedel (72. Meier) - Rother, Rhein (71. Fröde) - Breier (57. Sikan), Ingelsson (82. Schwede), Duljevic - Verhoek (72. Munsy)

Zuschauer: 5246



