VfL Osnabrück gewinnt Reimers-Heimdebüt, bleibt aber Letzter Stand: 06.10.2024 21:30 Uhr Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat beim ersten Spiel von Trainer Pit Reimers an der Bremer Brücke seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Der Zweitliga-Absteiger gewann gegen Aufsteiger VfB Stuttgart II mit 1:0 (1:0). Tabellarisch fehlte aber ein weiteres Tor.

Denn nur dann hätten die Lila-Weißen auch den letzten Platz abgegeben. So aber bleiben die Niedersachsen 20. hinter Hannover 96 II, das zuvor mit dem 0:0 gegen Energie Cottbus wieder gepunktet hatte. Trotzdem lässt der Sieg gegen die U23 aus Stuttgart aufatmen: Es war der erste Dreier nach sechs sieglosen Partien.

Reimers hatte das Team Ende September übernommen. In seiner ersten Partie beim SV Wehen Wiesbaden hatte der VfL ebenfalls 1:0 geführt, am Ende aber noch 1:2 verloren. Dieses Mal konnte der sichtlich geschaffte Fußball-Lehrer nach dem Abpfiff mit seinen Spielern feiern. Große Partylaune herrschte jedoch nicht, zu schlecht ist die Lage nach wie vor.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Gyamfi sorgt mit erster Chance fürs 1:0

Die Partie hätte für die Lila-Weißen kaum besser beginnen können. Nach dem bitteren Reimers-Debüt am vorigen Wochenende hatte Osnabrück gegen Stuttgart genug Zeit, Fahrt aufzunehmen. Und Maxwell Gyamfi nutzte die erste Chance der Partie zur Führung. Der Verteidiger zeigte vorne Torjäger-Qualitäten und traf sehenswert zum 1:0 (13.). Die jungen Gäste aus Schwaben spielten gefällig, aber nahezu komplett harmlos. Bei der größten Möglichkeit ließ sich Luca Raimund viel zu weit nach außen abdrängen, seine Hereingabe war dann ungefährlich (30.).

Ansonsten verteidigte der VfL die Führung konsequent. Kurz vor der Pause hätten die Hausherren sogar noch fast das zweite Tor nachgelegt. Beim Schuss von Lars Kehl verhinderte die Unterkante der Latte das 2:0, Sekunden später kam noch Ba-Muaka Simakala zum Abschluss, köpfte aber knapp vorbei (44.).

Dribbler Simakala verpasst die Vorentscheidung

Ganz anders das Bild nach der Pause, als die Stuttgarter nicht nur die erste Chance hatten, als Luan Simnica an VfL-Keeper David Richter scheiterte (47.). Die U23 sorgte nun auch in der Folge immer wieder für Torgefahr. Osnabrück musste aufpassen, wäre aber um ein Haar eiskalt erwischt worden: Christopher Olivier hätte fast schon das 1:1 machen müssen, schoss aber freistehend vorbei (63.). Auf der anderen Seite hätte allerdings Simakala auch früh für die Entscheidung sorgen können: Nach seinem klasse Solo-Lauf durch die halbe Stuttgarter Defensive fehlten dem Angreifer aber Ruhe und Kraft im Abschluss (65.).

Doch es bliebt beim 1:0 und so mussten die Niedersachsen immer wieder zittern, wenn die Stuttgarter angriffen. Und die Gäste glaubten bis zum Schluss an ihre Chance. Allein elf VfB-Ecken lassen erahnen, dass die Partie auch anders hätte ausgehen können. Doch anders als eine Woche zuvor in Wiesbaden hielt der Osnabrücker Abwehrriegel dem Druck Stand.

9.Spieltag, 06.10.2024 19:30 Uhr VfL Osnabrück 1 Stuttgart II 0 Tore: 1 :0 Gyamfi (13.)

VfL Osnabrück: Richter - Ajdini, Gyamfi, Beermann, Wiemann - Gnaase, Amoako (64. Kayo), Kehl (72. Tesche) - Niehoff (72. Zwarts), Simakala - E. Engelhardt (89. Wiethaup)

Stuttgart II: Seimen - Olivier (69. Glück), Nothnagel, Reichardt - Münst, di Benedetto, Malanga, Meyer (87. Kaufmann) - Raimund (70. Kastanaras), Simnica (70. N. Sessa) - Faghir (80. Tritschler)

Zuschauer: 13573



Weitere Daten zum Spiel Richter - Ajdini, Gyamfi, Beermann, Wiemann - Gnaase, Amoako (64. Kayo), Kehl (72. Tesche) - Niehoff (72. Zwarts), Simakala - E. Engelhardt (89. Wiethaup)Seimen - Olivier (69. Glück), Nothnagel, Reichardt - Münst, di Benedetto, Malanga, Meyer (87. Kaufmann) - Raimund (70. Kastanaras), Simnica (70. N. Sessa) - Faghir (80. Tritschler)13573

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 06.10.2024 | 22:25 Uhr