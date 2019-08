Stand: 03.08.2019 15:55 Uhr

Hansa mit ganz schwachem Auftritt in Unterhaching

Hansa Rostock hat im zweiten Auswärtsspiel die zweite Niederlage kassiert. Der Fußball-Drittligist verlor am Sonnabend verdient mit 0:1 (0:1) bei der SpVgg Unterhaching und muss sich in der Tabelle vorerst nach unten orientieren. An den ersten vier Spieltagen hat die Mannschaft von Trainer Jens Härtel lediglich vier Punkte gesammelt.

Rostocker Offensive ohne Ideen

Auch im Sportpark von Unterhaching war zu sehen, dass sich die neuformierte Rostocker Mannschaft noch lange nicht gefunden hat. Die Offensive hatte große Mühe, sich Chancen zu erspielen. Gefährliche Abschlüsse gab es in der ersten Hälfte nicht.

4.Spieltag, 03.08.2019 14:00 Uhr Unterhaching 1 Hansa Rostock 0 Tore: 1 :0 Schröter (29.)

Unterhaching: Mantl - Winkler, Greger, Grauschopf - Schwabl, Marseiler (71. Hagn), Stahl, Hufnagel (87. Ehlich), Heinrich - Schröter (79. Stierlin), Schimmer

Hansa Rostock: Kolke - Riedel, Straith (77. Sonnenberg), Rieble - Butzen, T. Öztürk, M. Pepic, Ahlschwede - Breier (76. Ramaj), Königs (66. Verhoek), Vollmann

Defensiv stand Hansa zunächst kompakt, doch die Bayern gewannen Stück für Stück die Oberhand. Moritz Heinrich hatte bei einem Pfostenschuss Pech (26.), wenig später konnte er mit seinen Teamkollegen aber die Führung feiern. Einen schnellen Angriff über die linke Seite schloss Felix Schröder nach einem genauen Zuspiel von Stefan Schimmer zum 1:0 ab (29.). Luca Marseiler hätte beinahe direkt nachgelegt, sein Schuss wurde jedoch geblockt (31.). Und Hansa? Agierte seltsam zurückhaltend und ohne Ideen im Angriffsspiel. Bis zur 69. Minute dauerte es bis zur ersten Chance, die hatte es aber in sich: Korbian Vollmanns Schuss wurde abgefälscht und klatschte an die Latte.

Kolke verhindert zweimal das 0:2

Es blieb bei diesem kurzen Aufflackern. Unterhaching kontrollierte weitgehend das Geschehen und hatte trotz einer schwächeren Leistung nach dem Seitenwechsel weitere Großchancen. Schimmer scheiterte an Hansa-Keeper Markus Kolke (52.). Der Schlussmann verhinderte auch in der 72. Minute gegen Schröter das 0:2. Allerdings hatte er die Chance zuvor durch einen katastrophalen Fehlpass erst ermöglicht. Eine bezeichnende Szene für den insgesamt sehr enttäuschenden Auftritt der Gäste.

