Rot-Weiss Essen ruft: Trainer Neidhart verlässt Meppen

Fußball-Drittligist SV Meppen muss sich für die kommende Saison einen neuen Trainer suchen. Wie der Club am Freitag mitteilte, wird Coach Christian Neidhart die Emsländer zum Ende der aktuellen Saison auf eigenen Wunsch verlassen. Der 51-Jährige wechselt als neuer Cheftrainer zum West-Regionalligisten Rot-Weiss Essen.

Beckmann: "So überraschend wie bedauerlich"

"Dass Christian jetzt mit diesem Wunsch des Wechsels an uns herangetreten ist, ist so überraschend wie bedauerlich. Wir hätten dieses Projekt gerne mit Christian weitergeführt", sagte SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann. "Natürlich haben wir Verständnis, dass man als Trainer nach so langer Zeit eine neue Herausforderung sucht."

In Essen Nachfolger von Christian Titz

Der gebürtige Braunschweiger Neidhart wechselte 2013 vom SV Wilhelmshaven nach Meppen und führte den früheren Zweitligisten vier Jahre später in die Dritte Liga zurück. Das soll er nun auch mit den Essenern schaffen. Bei dem Traditionsclub wird der 51-Jährige zur neuen Saison Nachfolger des früheren HSV-Trainers Christian Titz.

Einigung mit Rot-Weiss Essen

Neidharts noch bis 2021 laufender Vertrag in Meppen wird aufgelöst. "Im Namen des SV Meppen bedanke ich mich bei Vorstand und Geschäftsführung von Rot-Weiss Essen für die professionelle Herangehensweise. Gemeinsam haben wir zielorientiert daran gearbeitet, eine für beide Vereine vertretbare Lösung zu finden, um den Wunsch von Christian Neidhart zu erfüllen, vor Vertragsende den SVM verlassen zu können", sagte SVM-Vorstandssprecher Andreas Kremer und deutete damit an, dass eine Ablösesumme für Neidhart fließen wird.

