Rang zwei! Hansa Rostock feiert Duselsieg gegen Uerdingen Stand: 09.03.2021 21:13 Uhr Hansa Rostock hat sein Nachholspiel beim KFC Uerdingen mit 1:0 (0:0) gewonnen. Auch wenn die Mecklenburger am Ende Dusel hatten, untermauerten sie ihre Ambitionen als Aufstiegskandidat.

Eigentlich sah Hansa gegen die Krefelder schon wie der sichere, wenn auch etwas glückliche Sieger aus. Doch einmal ging es im Strafraum der Gäste noch hoch her. In der Nachspielzeit gab es Rot für Nico Neidhart wegen eines Handspiels auf der Torlinie und Elfmeter für die Hausherren. Doch Torhüter Markus Kolke verhinderte das 1:1 - und bejubelte am Ende auch den 15. Saisonsieg seines Teams. Hansa gelang damit der Sprung auf den zweiten Tabellenplatz.

Hansa in Hälfte eins: stets bemüht

Das Spiel war in der ersten Hälfte lange genauso schlecht wie der Platz in Lotte, wo der KFC mittlerweile seine Heimspiele austrägt. Dabei hatte Härtel seine Mannschaft variabel eingestellt. Im eigenen Ballbesitz wurde die Abwehrreihe zur Dreierkette, die Außenverteidiger Lukas Scherff und Neidhart gaben dann Links- und Rechtsaußen. Doch die Gäste forderten die Krefelder Defensive um Kapitän Assani Lukimya kaum einmal. Spielerisch war auf dem Boden kaum etwas möglich, einen Plan B hatten die Rostocker aber nicht.





Hansa-Keeper Markus Kolke wurde kein Mal ernsthaft geprüft. Hidde Jurjus im Tor der Gastgeber ging bei einem Kopfball von Manuel Farrona Pulido auf Nummer sicher und lenkte diesen mit den Fingerspitzen über die Latte (24.). Das war's. Fazit: Die Mecklenburger waren stets bemüht.

Hansa in Hälfte zwei: Breier + Kolke = drei Punkte

Uerdingen kam besser aus der Kabine. Erst musste Kolke vor dem heraneilenden Adriano Grimaldi klären (49.), dann hatte der Schlussmann Glück, dass der Kopfball von Joker Dave Gnaase genauso in seine Arme flog (51.).

Doch dann hätten die Rostocker eigentlich in Person von Breier in Führung gehen müssen. Nach einem Freistoß prallte der Ball zum freien Mittelstürmer der Mecklenburger, aber Jurjus entschärfte den Direktschuss aus wenigen Metern mit einer Fußabwehr (60.).

Im zweiten Anlauf brachte Breier sein Team dann in Führung. Nach einem Eckstoß rutschte der Ball zum langen Pfosten durch, der Angreifer reagierte am schnellsten und traf mit seinem fünften Saisontor zum 1:0 (67.). Die Entscheidung? Ganz im Gegenteil, nun begann die Partie erst. Erst rettete Kolke mit einer Flugeinlage gegen Mike Feigenspan (79.). Sieben Minuten später traf Hansa-Joker Oliver Daedlow die Latte. In der ersten Minute der Nachspielzeit sah Neidhart dann wegen eines Handspiels auf der Torlinie Rot und verursachte damit einen Elfmeter. Kolja Pusch scheiterte allerdings am stark erneut reagierenden Kolke. Der Torhüter hielt damit den insgesamt glücklichen Sieg fest.

22.Spieltag, 09.03.2021 19:00 Uhr KFC Uerdingen 0 Hansa Rostock 1 Tore: 0: 1 Breier (67.)

KFC Uerdingen: Jurjus - P. Göbel (71. Anapak), Lukimya, Fechner, Dorda - Wagner (46. Gnaase), Schneider - Kinsombi (65. Feigenspan), Pusch, van Ooijen (65. Traoré) - Grimaldi (65. Kiprit)

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Sonnenberg, Roßbach, Scherff - Löhmannsröben (84. Daedlow), Rhein (46. Rother) - Farrona Pulido (68. Vollmann), B.B. Bahn, Türpitz (68. Lauberbach) - Breier (73. Engelhardt)

Zuschauer:



