Stand: 27.11.2019 16:42 Uhr

Hansa Rostock holt Stefan Beinlich zurück

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat sich eine prominente Verstärkung gesichert. Der ehemalige Nationalspieler Stefan Beinlich, einst Profi und Manager bei Hansa, kehrt zurück zur Kogge. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, übernimmt der 47-Jährige die Leitung des Nachwuchsleistungszentrums bei den Mecklenburgern. Beinlich tritt die Nachfolge von Stefan Karow an, der in der vergangenen Woche den Verein aus familiären Gründen verlassen hatte, und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Offiziell antreten wird Beinlich seinen neuen Job am kommenden Sonntag (1. Dezember).

Beinlich: "Freue mich auf dieses neue Hansa-Kapitel"

"Ich freue mich, auf dieses für mich neue Hansa-Kapitel mit vielen bekannten, aber auch ganz neuen Gesichtern beim Verein. Die Nachwuchsarbeit war immer eines der großen Pfunde des FC Hansa Rostock, der deutschlandweit als eine der besten Talentschmiede galt", sagte Beinlich. "Auch wenn es ein schwerer und sicherlich langer Weg sein wird, gilt es an diese erfolgreichen Zeiten anzuknüpfen."

Pieckenhagen: "Große Identifikationsfigur des Vereins"

"Mit Stefan Beinlich kehrt nicht nur eine der großen Identifikationsfiguren des Vereins zurück, sondern ein extrem gut vernetzter Fußballexperte, der auch nach seiner Zeit als Spieler und Manager nach wie vor engen Kontakt zu Hansa hatte und die Geschehnisse rund um den Verein immer verfolgt hat", sagte Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen.

Zwei Jahre Manager bei Hansa Rostock

Der in Berlin geborene Beinlich spielte von 1994 bis 1997 und von 2006 und 2008 für Hansa Rostock. In 288 Bundesligaspielen schnürte "Paule", wie der Linksfuß gerufen wird, auch für Bayer Leverkusen, Hertha BSC und den HSV die Fußballschuhe. Fünfmal trug er das Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

Nach seiner Profi-Laufbahn war Beinlich zwei Jahre lang Manager bei Hansa Rostock, führte den Club 2011 zurück in die Zweite Liga. Nach dem direkten Wiederabstieg in Liga drei trat Beinlich im Juni 2012 als Hansa-Sportchef zurück, nachdem er die Planungen für die neue Saison noch angeschoben hatte. Danach arbeitete er für den Leichtathletikverein 1. LAV Rostock.

