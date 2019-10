Stand: 26.10.2019 15:55 Uhr

Hansa Rostock setzt seinen Höhenflug fort von Sebastian Ragoß, NDR.de

Hansa Rostock hat in der dritten Fußball-Liga seine Erfolgsbilanz auf acht Partien ohne Niederlage ausgebaut. Die Mecklenburger schlugen am Sonnabend 1860 München mit 2:1 (1:0) und verbesserten sich zumindest vorübergehend auf den fünften Tabellenplatz. "Wir sind mega-happy. Wir wollten uns oben heranschieben", sagte Rostocks Maximilian Ahlschwede.

Hansa Rostock - 1860 München: Die Tore Sportclub - 26.10.2019 14:00 Uhr Hansa Rostock hat 1860 München mit 2:1 geschlagen. Alle Treffer der Partie sowie die Einschätzung von Hansa-Torschütze Maximilian Ahlschwede.







Erste gute Chance beschert Hansa die Führung

Der Heimsieg war allerdings ein hartes Stück Arbeit für das Team von Trainer Jens Härtel. In der ersten Hälfte ging das Konzept der Gäste besser auf: Die "Löwen" standen dicht gestaffelt in der Defensive und versuchten, möglichst schnell Mittelstürmer Sascha Mölders in Position zu bringen.

13.Spieltag, 26.10.2019 14:00 Uhr Hansa Rostock 2 1860 München 1 Tore: 1 :0 Ahlschwede (44.) 2 :0 Omladic (50.) 2: 1 Mölders (60.)

Hansa Rostock: Kolke - Ahlschwede, Sonnenberg, Reinthaler, Neidhart - Bülow, Nartey (85. Riedel) - Opoku (65. Vollmann), M. Pepic, Omladic (64. Pedersen) - Breier

1860 München: Bonmann - Paul, Berzel, Erdmann, P. Steinhart (30. Klassen) - Gebhart (84. Ziereis), Wein, Rieder, Mölders - Lex (74. Owusu), Willsch

Zuschauer: 18000



In der 19. Minute traf der Angreifer den Außenpfosten, dann war Hansa-Keeper Markus Kolke zur Stelle (35.). Die Führung erzielten aber die Rostocker mit ihrem einzig wirklich strukturierten Angriff vor dem Seitenwechsel. Ahlschwede vollendete überlegt mit einem Schuss unter die Latte (43.). Wie die erste Hälfte geendet hatte, so begann die zweite: Mit einem Treffer für Hansa. Aaron Opoku flankte auf Nik Omladic, der aus fünf Metern unhaltbar einköpfte (49.). Bereits die Vorentscheidung? Noch lange nicht. Mölders zeigte, dass er zwar nicht mehr das Kampfgewicht seiner Bundesliga-Tage hat, aber immer noch einen guten Torriecher. Im Liegen drückte er den Ball ins Tor, nachdem Kolke einen Schuss von Leon Klassen pariert hatte (59.).

Kolke pariert und hält den Sieg fest

Die Partie im Ostseestadion wurde hektischer und zu einem offenen Schlagabtausch mit guten Gelegenheiten für beide Teams. Die beste hatte Mölders, dessen Kopfball Kolke parierte (86.). Mit ein wenig Glück retteten die Rostocker ihre Führung über die Zeit und feierten den dritten Sieg in Folge.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 26.10.2019 | 14:00 Uhr