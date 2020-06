Stand: 18.06.2020 17:16 Uhr

Eintrachts Engelhardt: Von der Bank zum Aufstiegshelden? von Florian Neuhauss, NDR.de

Eigentlich schien die Sache klar zu sein. Im ersten Anlauf war Marcel Engelhardt als Nummer eins bei Eintracht Braunschweig nach dem Zweitliga-Abschied gescheitert. Und an Jasmin Fejzic führte in dieser Saison ohnehin kein Weg vorbei. Denkste! Denn als der Bosnier im Saisonendspurt angeschlagen passen musste, war Engelhardt zur Stelle. Seit Anfang Juni steht der 27-Jährige nun im Tor der "Löwen" - obwohl Fejzic wieder fit ist. Und angesichts von fünf Partien ohne Niederlage überrascht es nicht, dass Trainer Marco Antwerpen zuletzt betonte: "Marcel Engelhardt bringt derzeit seine Leistungen, sodass wir keine Notwendigkeit sehen, auf der Position zu wechseln." Daran dürfte sich vor dem Heimspiel gegen Preußen Münster am Sonnabend (14 Uhr/im NDR Livecenter) nichts geändert haben.

Marcel Engelhardt, der Eintracht-Türsteher 17.06.2020 21:21 Uhr An ihm kommen die Gegner aktuell nur ganz schwer vorbei. Torwart Marcel Engelhardt stand bei Eintracht Braunschweig lange in der zweiten Reihe und könnte nun zum Aufstiegshelden werden.







3 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Im Norden zum Profi geworden

Engelhardt spielt mittlerweile seit sieben Jahren in der Löwenstadt. Über den HSV, Lübeck und Havelse wechselte der Keeper damals in die Nachwuchsabteilung des BTSV. Dort erarbeitete sich der gebürtige Münsterländer mit konstanten Leistungen seine Chance bei den Profis. Die kam nach dem Zweitliga-Abstieg 2018, als die Braunschweiger in der Dritten Liga einen Neustart vollziehen wollten.

Doch genauso wie das Experiment mit dem unbekannten Coach Henrik Pedersen ging auch das mit dem Torhüter schief. Erst wurde Routinier Lukas Kruse nachverpflichtet, dann kehrte Fejzic zurück.

Engelhardts Glück: Knieprobleme bei Fejzic

Seitdem war Engelhardt nur noch als Aushilfe gefragt.

Weitere Informationen Braunschweig punktet bei Verfolger Ingolstadt Im Aufstiegskampf der Dritten Liga hat sich Eintracht Braunschweig einen weiteren wertvollen Punkt erspielt. Bei Verfolger Ingolstadt kam der Tabellen-Zweite zu einem 0:0. mehr

Doch auch wenn er seine Sache zu Beginn der Saison, als Fejzic jeweils ein Spiel fehlte, gut machte, musste Engelhardt nach dessen Genesung sofort wieder auf die Bank. Doch Anfang Juni fiel die mittlerweile 34 Jahre alte Nummer eins mit Knieproblemen gleich drei Spiele aus. Wenn nicht jetzt, wann dann hätte Engelhardt noch einmal seine Chance aufs Tor bei den Profis nutzen sollen?

Nur drei Gegentore in seinen fünf Spielen: Mit dem 27-Jährigen im Tor ist die Eintracht noch ungeschlagen. Auch wenn Antwerpen ob der vielen englischen Wochen sehr viel rotiert, Engelhardt stand immer in der Startelf. Zur neuen Nummer eins wurde er zwar noch nicht erklärt. Mit seinen Leistungen dürfte er sich allerdings auf jeden Fall für eine Weiterbeschäftigung empfohlen haben, sein auslaufender Vertrag hat eine Option für ein weiteres Jahr.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Die NDR 2 Bundesligashow | 20.06.2020 | 15:00 Uhr