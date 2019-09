Stand: 28.09.2019 15:55 Uhr

Braunschweig muss sich mit einem Punkt begnügen

Eintracht Braunschweig hat in der Dritten Liga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Niedersachsen mussten sich am Sonnabend im Spitzenspiel mit einem 1:1 (1:0) gegen den Halleschen FC begnügen. "Das ist ein gerechtes Ergebnis. Wie können damit leben", sagte Braunschweigs Sportdirektor Peter Vollmann.

Braunschweig - Halle: Tore und Reaktionen Sportclub - 28.09.2019 14:00 Uhr Eintracht Braunschweig und Halle haben sich im Topspiel der Dritten Liga 1:1 getrennt. Die Treffer der Partie sowie die Reaktionen auf das Remis.







Kobylanski nicht im Eintracht-Kader

Eintracht-Coach Christian Flüthmann hatte aus disziplinarischen Gründen auf Stürmer Martin Kobylanski verzichtet. Was genau vorgefallen war, gaben die Braunschweiger nicht bekannt. Aufsichtsrat Tobias Rau sagte jedoch: "Nächste Woche gibt es ein klärendes Gespräch, dann ist das aus der Welt."

10.Spieltag, 28.09.2019 14:00 Uhr Braunschweig 1 Hallescher FC 1 Tore: 1 :0 Ademi (27.) 1: 1 Sohm (52.)

Braunschweig: Fejzic - R. Becker, Nkansah (60. Pfitzner), Ziegele - B. Kessel, Otto (60. Bär), Wiebe, Kammerbauer, Kijewski - Ademi (81. Feigenspan), Proschwitz

Hallescher FC: Eisele - P. Göbel, Mai, Vollert, Landgraf (46. Guttau) - Jopek - B.B. Bahn (81. Hansch), Drinkuth (86. Galle) - Nietfeld - Sohm, Boyd

Zuschauer: 19250



Für Kobylanski stand Orhan Ademi in der Startelf, was sich als Glücksgriff von Flüthmann erweisen sollte. Nachdem die Hallenser in der Anfangsphase das Tempo bestimmt hatten, war die Eintracht in der intensiven Partie anschließend gleichwertig und kam durch Ademi zum Führungstreffer. Im Anschluss an einen Freistoß, bei dem Benjamin Kessel wohl ganz knapp im Abseits stand, schaltete Ademi am schnellsten und erzielte seinen zweiten Saisontreffer (26.). Es blieb der einzige gute Abschluss der Niedersachsen in der ersten Hälfte. Allerdings kam auch der HFC kaum gefährlich vor das gegnerische Tor. Die beste Gelegenheit vergab Pascal Sohm, der einen Kopfball in die Arme von Braunschweigs Keeper Jasmin Fejzic setzte (36.).

Sohm markiert den Ausgleich für Halle

Besser machte es der Angreifer kurz nach dem Seitenwechsel: Braunschweig konnte nicht klären, Sohm war zur Stelle und markierte aus kurzer Distanz den Ausgleich (51.). Die Gäste erarbeiteten sich erneut ein Übergewicht, Zählbares sprang allerdings nicht mehr heraus. Auch die Eintracht hatte offensiv nicht ihren besten Tag. Nick Proschwitz prüfte in der 70. Minute HFC-Schlussmann Kai Eisele mit einem Schuss aus gut 30 Metern, mehr kam nicht von den Hausherren, die letztlich mit dem Punkt zufrieden sein konnten. Denn Halle hatte in der Schlussphase noch eine gute Chance durch Patrick Göbel, dessen Schuss Fejzic um den Pfosten lenkte (79.).

