Doppelter Saad: St. Pauli schlägt Fürth und baut Tabellenführung aus Stand: 03.02.2024 14:57 Uhr Der FC St. Pauli hat sich im Zweitliga-Topspiel gegen den bisherigen Tabellenzweiten Greuther Fürth mit einem 3:2 (2:1) den Pokal-Frust von der Seele geschossen. Flügelstürmer Elias Saad traf doppelt. Mit dem Sieg stellte das Team durch das 25. ungeschlagene Spiel in Serie zudem einen Zweitliga-Rekord ein.

von Tobias Knaack

Vier Tage nach dem bitteren Pokal-Aus zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf zeigte die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler eine starke Reaktion. Sie spielte eine dominante erste Hälfte und zeigte in Durchgang zwei nach dem zwischenzeitlichen Fürther Ausgleich eine enorme Willens- und Energieleistung. Mann des Spiels war Saad, der die Führung (30.) und den Siegtreffer (81.) für St. Pauli erzielte. Oladapo Afolayan (33.) hatte für das zwischenzeitliche 2:0 der Kiezkicker gesorgt (33.).

Für die im Laufe des Spiels immer mutiger auftretenden Franken trafen Armindo Sieb (44.) und Simon Asta (60.). Mit dem Sieg im direkten Duell distanzierten die Kiezkicker Fürth auf sieben Punkte. Ärgster Verfolger ist Kiel mit sechs Zählern, Holstein hatte am Freitag 1:1 in Magdeburg gespielt. Stadtnachbar HSV könnte mit einem Erfolg bei Hertha BSC noch bis auf fünf Punkte heranrücken.

St. Pauli vergibt reihenweise beste Chancen

Hürzeler setzte auf dieselbe Mannschaft wie beim 2:1-Ligasieg in Düsseldorf am vergangenen Sonnabend und die Kiezkicker starteten nach dem Pokal-Aus gegen die Rheinländer mit Wut im Bauch. Sie erarbeiteten sich in der ersten halben Stunde eine Reihe bester Chancen. Doch Hauke Wahl brachte zunächst nicht genug Druck hinter den Ball (2.) und Afolayan scheiterte an der Latte (3.).

Nachdem St. Paulis Torhüter Nikola Vasilj einen Schuss von Fürths Stürmer Tim Lemperle entschärft hatte (12.), entwickelte sich ein Privatduell zwischen FCSP-Angreifer Johannes Eggestein und "Kleeblatt"-Keeper Jonas Urbig: Erst scheiterte Eggestein freistehend aus zehn Metern (16.), dann zweimal am stark reagierenden Torhüter (20. und 23.).

Saad erlöst den FCSP - Böller explodiert vor der Bank

Wenig später aber war der 20-Jährige geschlagen - und hatte daran gehörigen Anteil: Philipp Treu zog ab, Urbig ließ nach vorne abprallen und Saad staubte ab (30.). Die hochverdiente und überfällige Führung.

Der große Jubel wurde getrübt, weil von der Gegengerade ein Böller vor die Bank des Tabellenführers flog. Ein Mitglied des Betreuerteams musste behandelt werden, der Werfer wurde identifiziert und abgeführt.

Afolayan erhöht, doch Fürth bleibt dran

Nach der kurzen Unterbrechung ging es weiter - und 35 Sekunden nach Wiederanpfiff erhöhte St. Pauli: Ein von Gideon Jung abgefälschter Afolayan-Schuss senkte sich unhaltbar für Urbig ins Tor (33.).

Die 45-minütige Machtdemonstration des Tabellenführers bekam kurz vor der Pause einen Schönheitsfehler: SGF-Stürmer Sieb zog von der Strafraumkante ab, bei seinem zwar strammen, aber zentralen Schuss sah Vasilj nicht glücklich aus (44.).

Asta trifft zum Ausgleich

Die Gäste schoben nach dem Seitenwechsel weiter nach vorne - und belohnten sich in der 60. Minute für ihren immer mutigeren Auftritt: Branimir Hrgota spielte Asta mit einem feinen Steckpass auf der rechten Seite frei, der den Ball aus spitzem Winkel wuchtig ins lange Eck setzte.

Die Hürzeler-Elf war zu passiv und schwamm sich erst langsam wieder frei. Philipp Treu prüfte Urbig mit einem satten Schuss (67.). Ein Weckruf, denn die Hamburger brachten jetzt wieder eine andere Energie auf den Platz und verschoben das Spiel wieder mehr und mehr in die Hälfte der Gäste.

Saad lässt das Millerntor jubeln

Und die Hamburger belohnten sich für die Willensleistung. Zunächst scheiterte Saad noch mit einer Direktabnahme an Urbig (80.), eine Minute später aber wurde er zum Helden. Aljoscha Kemlein spielte stark in den Lauf des Flügelstürmers, der eiskalt ins lange Eck vollstreckte. Das Happy End im Spitzenspiel für St. Pauli.

20.Spieltag, 03.02.2024 13:00 Uhr FC St. Pauli 3 Greuther Fürth 2 Tore: 1 :0 Saad (30.) 2 :0 Afolayan (33.) 2: 1 Sieb (44.) 2: 2 Asta (59.) 3 :2 Saad (81.)

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas (87. Ritzka), Kemlein, Hartel, Treu - Afolayan (78. Boukhalfa), J. Eggestein (65. Amenyido), Saad (88. Dzwigala)

Greuther Fürth: Urbig - G. Jung, Michalski (68. Meyerhöfer), M. Dietz - Asta, R. Wagner (83. Consbruch), Green, Petkow (35. Haddadi) - Hrgota - Lemperle (68. Srbeny), Sieb (83. Popp)

Zuschauer: 29035



