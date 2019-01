Dolls Chance bei Hannover 96: Unverhofft kommt oft

Stand: 31.01.2019 10:45 Uhr

Nach mehr als zehn Jahren gibt Thomas Doll sein Comeback als Bundesliga-Coach. Für Hannover 96 ist der Trainerwechsel vielleicht die letzte Chance im Abstiegskampf. Aber eben auch die Gelegenheit für Doll, sich wieder als Trainer im deutschen Profi-Fußball zu etablieren.

Ruhig und abgeklärt sprach Thomas Doll bei seiner Vorstellung am Montag über seinen neuen Verein Hannover 96 und die schwere Aufgabe, die ihm beim Tabellenvorletzten bevorsteht. Seine Gefühlslage wollte der 52-Jährige eigentlich nicht zu sehr in den Fokus rücken, doch die Freude über sein überraschendes Comeback in der Fußball-Bundesliga konnte er nicht verhehlen: "Es ist eine großartige Geschichte für mich, dass ich wieder in der Bundesliga bin." Sein Debüt als 96-Coach feiert der gebürtige Malchiner am Freitag (20.30 Uhr/im Livecenter bei NDR.de) gegen RB Leipzig.

Legendäre Pressekonferenz als BVB-Trainer

Zuletzt saß Doll vor fast elf Jahren als Trainer von Borussia Dortmund in der Bundesliga auf der Bank und verabschiedete sich mit einem lauten Knall. Seine minutenlange Wutrede auf einer Pressekonferenz, die in dem seltsamen Satz "da lach‘ ich mir den A… ab" gipfelte, ist ein Bundesliga-Klassiker. Und Doll inzwischen peinlich, wie er später einräumte. Der Ruf des ehemaligen Nationalspielers hatte aber Schaden genommen, auch weil Jürgen Klopp anschließend den BVB vom Abstiegskandidaten zum Meister formte.

Doll: "Hatte tolle Jahre in Ungarn"

Doll geriet in Deutschland etwas in Vergessenheit, arbeitete anschließend in der Türkei und Saudi-Arabien, ehe er 2013 bei Ferencváros Budapest anheuerte. Dort holte er mehrere Titel und fand als Trainer eine Heimat, auch wenn das Ende seiner Amtszeit überraschend kam. "Ich hatte tolle Jahre in Ungarn", betonte Doll, der nach eigener Aussage schon vor dem Engagement in Hannover Anfragen aus der Bundesliga hatte.

Die "Jungs" wieder in die Spur bringen

Dort soll er nun einen am Boden liegenden Club wieder auf Kurs bringen. "Ich will, dass bei den Spielern wieder die Brust 'rauskommt", sagte Doll mit Blick auf sein zuletzt gebeuteltes Team. Begeisterungsfähig vermitteln, Emotionalität wecken: Doll hatte immer einen anderen Zugang zum Fußball als die junge Trainer-Garde, die von "situativem Pressing" oder inversiven Außenspielern" redet. Die Spieler sind "seine Jungs", die "griffig" und "kernig" auftreten sollen. "Ich weiß, was ich kann", sagte Doll selbstbewusst bei seiner Vorstellung. Immerhin überzeugte er schon einmal in den Gesprächen Sportchef Horst Heldt und Präsident Martin Kind, der eine Rückkehr von Mirko Slomka favorisiert haben soll.

Doll will Aufbruchstimmung erzeugen

Kann er die "Jungs" aus ihrer tiefen Krise führen? In Dortmund und zuvor beim HSV erzeugte Doll nach seinem Amtsantritt eine Aufbruchstimmung. Genau das will er auch in Hannover. "Aber nicht mit Parolen, sondern mit harter Arbeit." An seiner Positiv-Rhetorik hat sich in den Jahren wenig geändert, Doll wirkt insgesamt jedoch ruhiger als noch vor einem guten Jahrzehnt. Der Trainerwechsel ist vielleicht die letzte Chance für Hannover im Abstiegskampf. Aber eben auch die Gelegenheit für Doll, sich wieder als Trainer im deutschen Profi-Fußball zu etablieren.

