Stand: 02.12.2021 18:33 Uhr DFB verhandelt am Dienstag über Hansa Rostocks Einspruch

Das DFB-Sportgericht verhandelt am kommenden Dienstag den Einspruch von Hansa Rostock gegen eine Geldstrafe in Höhe von 97.300 Euro. Dazu war der Zweitligist am 24. November wegen mehrfachen Fehlverhaltens seiner Fans verurteilt worden. Die mündliche Verhandlung findet ab 13 Uhr in der DFB-Zentrale in Frankfurt/Main statt, wie der Verband mitteilte. Es geht dabei um insgesamt sechs Vergehen, bei denen unter anderem die Polizei "massiv" mit Steinen und Pyrotechnik beworfen worden sein soll. | 02.12.2021 18:20