Stand: 03.04.2019 22:37 Uhr

DFB-Pokal: Werder Bremen steht im Halbfinale von Johannes Freytag, NDR.de

Die Erfolgsserie von Werder Bremen hält an. Die 2019 noch ungeschlagenen Hanseaten setzten sich am Mittwochabend im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Schalke 04 mit 2:0 (0:0) durch und stehen im Halbfinale. Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte reichten den Bremern im zweiten Durchgang zwei lichte Momente für den Sieg. Milot Rashica aus der Distanz und Davy Klaassen mit dem Außenrist aus wenigen Metern sorgten für grün-weißen Jubel. "Es war ein schwieriges Spiel und auch nicht gut. Aber wir haben hart gearbeitet und sind verdient weiter", sagte Torschütze Klaassen der ARD Sportschau. Die Werder-Fans waren aus dem Häuschen: "Über Hamburg fahr'n wir nach Berlin", skandierten sie in der Hoffnung, dass ihnen Losfee Lena Goeßling am Sonntag eine Neuauflage des Nordderbys gegen den HSV beschert. Im Topf sind neben den Hamburgern, die am Dienstag in Paderborn gewannen, noch Rekordpokalsieger Bayern München und RB Leipzig.

Fader erster Durchgang mit wenigen Torchancen

4.Spieltag, 03.04.2019 20:45 Uhr FC Schalke 04 0 Werder Bremen 2 Tore: 0: 1 Rashica (65.) 0: 2 Klaassen (72.)

FC Schalke 04: Nübel - Stambouli, Salif Sané, Nastasic - Rudy, Serdar, Mascarell, Oczipka - Boujellab (68. Uth) - Embolo (59. Konopljanka), Burgstaller (82. Kutucu)

Werder Bremen: Pavlenka - Friedl, Veljkovic (84. Langkamp), Moisander, Augustinsson - M. Eggestein, N. Sahin, Klaassen - J. Eggestein (74. Möhwald), M. Kruse - Rashica (88. Harnik)

Zuschauer: 61597



Beide Teams schienen sofort auf Betriebstemperatur. Schon in der zweiten Minute musste Bremens Torwart Jiri Pavlenka in höchster Not gegen Breel Embolo zupacken. Der Schalker Stürmer kam zwar zu Fall, aber die Pfeife von Schiedsrichter Deniz Aytekin blieb zu Recht stumm. Auf der Gegenseite fand Rashica in Schalkes Keeper Alexander Nübel seinen Meister (9.).

Danach verflachte das Geschehen allerdings, meist ging es nur noch zwischen den Strafräumen hin und her. Erst in der 24. Minute sorgte Werders Rechtsverteidiger Marco Friedl, der den verletzten Theodor Gebre Selassie ersetzte, mit einem Distanzschuss wieder für Gefahr - aber auch nur deshalb, weil Nübel den Ball nicht festhalten konnte. Die beste Torchance für die feldüberlegenen Norddeutschen vergab Johannes Eggestein, der knapp am Pfosten vorbeischoss (43.).

Rashicas Traumtor zur Werder-Führung

Klaassen: "Spiel war eigentlich nicht so gut" NDR Info - 03.04.2019 23:28 Uhr Autor/in: Wochner, Jan Werder zieht nach einem 2:0-Sieg auf Schalke ins Halbfinale des DFB-Pokals ein. "Das Spiel war aber nicht so gut", gab Torschütze Davy Klaassen nach der Partie zu.







Vor allem Schalkes Trainer Huub Stevens hatte seine Mannschaft offenbar richtig heiß gemacht, denn die Gastgeber bedrängten nun das Bremer Tor. Nassim Boujellabs Solo endete mit einem strammen Schuss knapp über die Latte (47.), Guido Burgstaller traf nur den Pfosten (52.). Von Werder war nur wenig zu sehen - bis zur 65. Minute: Bastian Oczipka leistete sich im Aufbauspiel der Gelsenkirchener einen schlimmen Fehlpass genau in den Lauf von Friedl. Der bediente Rashica, und der Kosovare traf mit einem herrlichen Schuss aus knapp 20 Metern in den linken oberen Winkel. Sieben Minuten später vollendete Klaassen eine Traumkombination über drei Stationen mit dem Außenrist zum 2:0 für Werder (72.). Kurz darauf hätte der eingewechselte Kevin Möhwald beinahe den dritten Treffer nachgelegt, verzog aber knapp (75.). Es reichte aber auch so für den Einzug ins Pokal-Halbfinale. Die Gelb-Rote Karte für Bremens Nuri Sahin in der 90. Minute wegen wiederholten Foulspiels war da nur noch eine Randnotiz.

