Pokal in Jena: Werder-Aufbruch in eine neue Zeit?

Quo vadis, Werder Bremen? Nach einer Saison, die mit dem Ziel Europapokal begann und mit dem Last-Minute-Klassenerhalt in der Relegation endete, stellt sich diese Frage bereits vor dem ersten Pflichtspiel. "Wir sind extrem hungrig, allen zu zeigen, dass es letzte Saison nicht das war, wofür wir stehen", sagte Trainer Florian Kohfeldt am Mittwochabend beim Werder-Konvent, bei dem die Vereinsmitglieder traditionell Fragen an die Geschäftsführung und den Chefcoach stellen können. Am Sonnabend (20.45 Uhr/im Audiolivestream bei NDR.de) gastiert der Bundesligist bei Drittliga-Absteiger Carl Zeiss Jena - und bei einer Niederlage würden am Osterdeich schon wieder die Alarmglocken läuten.

"Wir sind komplett im Wettkampfmodus"

Kohfeldt hat jedenfalls in den vergangenen Tagen bereits davor gewarnt, die gute Vorbereitung überzubewerten. "Jeder, der bei unserer Vergangenheit jetzt einen Höhenflug hat, den kannst du nicht gebrauchen", warnte der 37-Jährige nach sieben Siegen in sieben Testspielen. In die gleiche Kerbe schlägt vor dem Pokalspiel auch Clemens Fritz: "Wir sollten nicht den Fehler machen, uns von den Testspielergebnissen blenden zu lassen", sagte Werders neuer Leiter Scouting und Profifußball, der am Sonntag (22.30 Uhr/im NDR Ferrnsehen) zu Gast im Sportclub ist, und fügte hinzu: "Wir sind jetzt in einer Spieltagswoche und damit komplett im Wettkampfmodus. Die Vorbereitung ist für uns bereits vorbei."

Werder Stolperstein erste Pokalrunde

Doch ob das auch in den Köpfen aller Spieler angekommen ist? In der Vergangenheit taten sich die Bremer immer wieder schwer gegen "die Kleinen" im Pokal.

In den vergangenen zehn Jahren war für den sechsmaligen Pokalsieger viermal in der ersten Runde Endstation. Allerdings machen die jüngsten Auftritte Werders durchaus Mut, schlagen doch zwei Viertelfinal- und eine Halbfinal-Teilnahme zu Buche. Ohnehin: Wer weiß, ob nicht mittlerweile noch mehr Trophäen in den Vitrinen stehen würden, wenn nicht dreimal die Bayern Werders Reise nach Berlin vorzeitig beendet hätten.

Fritz freut sich über den "großen Konkurrenzkampf", den es in den Vorbereitungswochen gegeben habe. Anders als in der vergangenen Saison sind die Bremer bisher nahezu verletzungsfrei durch den Sommer gekommen. Einzig Milot Rashica, der angeschlagen von der Länderspielreise mit dem Kosovo zurückgekehrt ist, bereitet noch Sorgen. Der Offensivmann, der nach wie ein Abgangskandidat ist, soll aber nur eingesetzt werden, wenn "er wirklich zu 100 Prozent fit ist", wie Fritz betont.

Gegner Jena schon mit fünf Ligaspielen

Anders als Werder hat Jena bereits fünf Liga-Spiele (ein Sieg, drei Remis, eine Niederlage) absolviert. Fritz, der die Bremer bei der Pokalpleite 2016 in Lotte noch als Kapitän auf Feld geführt hat, weiß, worauf es ankommt: "Wir müssen gewappnet sein und vor allem auch die Zweikämpfe annehmen. Das ist entscheidend im Pokal." Der 39-Jährige setzt darauf, dass die Spieler aus der Vorbereitung "das Selbstvertrauen mitnehmen, dass wir viele Tore geschossen haben und defensiv mehrfach zu null gespielt haben". Bleibt die Frage: Quo vadis, Werder Bremen?

So könnte Werder spielen:

Pavlenka - Gebre Selassie, Toprak, Moisander, Augustinsson - Erras - M. Eggestein, Klaassen - Osako - Füllkrug, Sargent

