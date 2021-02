Werder Bremen zieht souverän ins Pokal-Viertelfinale ein Stand: 02.02.2021 22:39 Uhr Werder Bremen ist mit einer konzentrierten Leistung gegen die SpVgg Greuther Fürth zum vierten Mal in Folge ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Der Bundesligist ließ am Dienstagabend beim 2:0 (1:0) nichts anbrennen.

von Florian Neuhauss

Damit baute der Club von der Weser seine beeindruckende Pokal-Serie im heimischen Stadion aus. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt siegte im 41. Spiel hintereinander zum 40. Mal. Die einzige Niederlage datiert aus dem Jahr 2019 - und das 2:3 gegen die Bayern im Halbfinale löst bei vielen Bremern ob der unglücklichen Entstehung auch heute noch Ärger aus.

In diesem Jahr ist die Chance, das Finale in Berlin zu erreichen, allerdings so groß wie lange nicht. Die Bayern sind bereits in der zweiten Runde ausgeschieden, Bayer Leverkusen folgte am Dienstagabend (Niederlage nach Verlängerung bei Regionalligist Essen). Gegen wen Werder im Viertelfinale antritt, entscheidet sich bei der Auslosung in der Sportschau am kommenden Sonntag (18.30 Uhr). "Losfee" ist Weltumsegler Boris Herrmann. Gespielt wird am 2. und 3. März.

Möhwald gedankenschnell zur Bremer Führung

Nach dem insgesamt schwachen Auftritt der Bremer gegen Schalke (1:1) in der Bundesliga starteten die Hausherren gegen Fürth deutlich agiler. Nach einer kurzen Phase des Abtastens wurde Werder seiner Favoritenrolle gerecht. Praktisch mit der ersten Torchance ging der Erstligist in Führung. Nach einer Ecke kam Milos Veljkovic frei zum Kopfball. Den ließ Torhüter Sascha Burchert direkt vor die Füße von Kevin Möhwald prallen, und der vollendete eiskalt zum 1:0 (12.).

Der Treffer zeigte Wirkung, und Werder hatte mehrfach die Chance, das zweite Tor nachzulegen. Doch der Lupfer von Joshua Sargent ging Zentimeter am Pfosten vorbei (16.), der Schuss von Ludwig Augustinsson landete mit einem lauten Krachen am Innenpfosten (18.). Fürth hatte Glück, dass es beim 1:0 für die Hanseaten blieb. Allerdings spielten die Gastgeber in der Folge auch nicht weiter druckvoll auf den zweiten Treffer.

Kurzes Zittern, dann macht Agu alles klar

Allerdings hätte Werder spätestens zu Beginn der zweiten Hälfte das 2:0 machen müssen. Sechs Minuten nach Wiederanpfiff gab es die nächste dicke Möglichkeit: Nach Flanke von Möhwald köpfte der sträflich freie Augustinsson allerdings genau in die Handschuhe von Burchert (51.).

Und der Chancenwucher hätte sich um ein Haar gerächt. Nach Hereingabe von Havard Nielsen kam Sebastian Ernst vor Werder-Routinier Theodor Gebre Selassie im Fünfmeterraum zum Abschluss, spitzelte den Ball aber knapp vorbei (60.).

So kamen die Bremer mit dem Schrecken davon - und zu Beginn der Schlussphase doch noch zum 2:0. Bei der Kombination über Milot Rashica, Sargent und Felix Agu ging es dem Zweitligisten schlicht zu schnell. Außenverteidiger Agu bugsierte den Ball am Ende mit dem linken Knie zur Entscheidung ins Netz (73.). Die lange Zeit enttäuschenden Franken trieb danach noch mal der Mut der Verzweiflung nach vorn. Doch Werder-Keeper Jiri Pavlenka hielt den verdienten und insgesamt ungefährdeten Sieg fest.

3.Spieltag, 02.02.2021 20:45 Uhr Werder Bremen 2 Greuther Fürth 0 Tore: 1 :0 Möhwald (12.) 2 :0 Agu (73.)

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Moisander, Friedl - Gebre Selassie, M. Eggestein, Möhwald (90.+2 Dinkci), Schmid (89. Mbom), Augustinsson (70. Agu) - Rashica (70. Osako), Sargent (90.+2 Gruev)

Greuther Fürth: Burchert - Meyerhöfer, Stach, Bauer, Raum (88. Itter) - Sarpei - Seguin (81. Tillman), Green - Ernst (81. Kehr) - Hrgota (70. Leweling), H. Nielsen (70. Abiama)

Zuschauer:



