Werder im Pokal auf Schalke, aber das Thema ist Kruse

Die Saison geht auf die Zielgerade und Werder Bremens Max Kruse ist in Topform. An zehn Treffern war der 31-Jährige in den vergangenen fünf Partien beteiligt. In den europäischen Topligen ist nur ein Spieler in diesem Zeitraum besser gewesen: Barcelonas Superstar Lionel Messi mit elf Beteiligungen. Klar, dass Kruse auch für die DFB-Pokal-Viertelfinalpartie der Bremer am Mittwoch beim FC Schalke 04 (20.45 Uhr, im Video-Livestream bei NDR.de) der große Hoffnungsträger ist.

Statistisch auf Messis Spuren

Nicht nur die statistischen Sphären, in denen sich Werders Kapitän aktuell bewegt, fordern lukrative Angebote prominenter, zahlungskräftiger Clubs heraus. Auch der Fakt, dass der gebürtige Reinbeker im Sommer ablösefrei ist. Verständlich, dass es sich in der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel mit Kruse auf dem Podium erst einmal nur um die Zukunft des Offensivallrounders drehte. Der blockte allerdings ab: "Ich habe gerade gar keine Zeit mich mit irgendwelchen Gerüchten zu beschäftigen. Wir haben Schalke vor der Brust und ich will mit der Mannschaft morgen ins Halbfinale einziehen."

Die Sachlage in der Personalie Kruse ist auch hinlänglich bekannt: Der Linksfuß fühlt sich pudelwohl in Bremen, würde in der kommenden Saison aber gerne europäisch spielen. Daran arbeitete der Bundesligasechste zuletzt erfolgreich.

Baumann fängt Hess-Grunewalds Äußerung zu Kruse ein

Ausgerechnet Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald hatte zuletzt für Aufregung gesorgt, als er die drohende Beteiligung Werders an den Polizeimehrkosten bei sogenannten Hochrisikospielen mit dem Vertragspoker um Kruse in Verbindung brachte. "Man muss sehen, ob wir vielleicht mit Max Kruse nicht verlängern, damit wir diese Kosten bezahlen können", sagte der 58-Jährige dem NDR. Sportchef Frank Baumann versuchte, das Thema am Dienstag wieder etwas einzufangen: "Wir akzeptieren als Verein das Gerichtsurteil, aber müssen natürlich auch darauf hinweisen, dass es Konsequenzen für unseren Club hat, die viel Geld kosten. Das hat Dr. Hess-Grunewald mal überspitzt dargestellt."

Kohfeldt: "Sehe sehr viele Spieler bei uns in sehr guter Form"

Kruse ist bei Trainer Florian Kohfeldt selbstredend gesetzt: "Max hat ein unglaublich gutes Gefühl für Räume und Positionen. Vielleicht sollte ich einmal nachschauen, ob er auch hinten Augen hat." Ansonsten hat der Coach für die Partie auf Schalke die Qual der Wahl, bis auf Fin Bartels sind alle fit: "Ich sehe sehr viele Spieler bei uns in sehr guter Form. Das ist gerade mein Spannungsfeld, aber das werde ich auflösen, wie ich es immer tue. Es geht um die optimale Kaderzusammenstellung für dieses eine Spiel."

"Nicht, dass 'Barça' jetzt echt anruft"

Und die Zukunft seines Besten? "Wenn der FC Barcelona anruft, dann gratuliere ich Max und wünsche ihm viel Glück in Spanien", hatte Kohfeldt zuletzt gesagt, dann aber schnell mit einem Schmunzeln hinzugefügt: "Nicht, dass 'Barça' jetzt echt anruft." Momentan möchte man da nicht so sicher sein.

