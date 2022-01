Nächster Favoriten-Sturz im Pokal: Hannover 96 wirft Gladbach raus Stand: 19.01.2022 20:23 Uhr

von Florian Neuhauss

Am Vorabend hatten bereits der HSV (in Köln) und der FC St. Pauli (gegen Dortmund) Bundesligisten aus dem Wettbewerb geworfen. Am Mittwoch setzte Hannover mit seinem Sieg noch einen drauf - und ließ die erlaubten 500 Fans schon in der Schlussphase das "Oh, wie ist das schön" anstimmen. Torhüter Ron-Robert Zieler hielt hinten die Null, vorne erledigte Doppeltorschütze Maximilian Beier die Gladbacher "Fohlen" fast im Alleingang - und bescherte den "Roten" ein richtiges Fußball-Fest.

Wohlgemerkt gegen die Gladbacher, die in der zweiten Runde noch Bayern München mit 5:0 abgefertigt hatten. Nun sind alle Pokalsieger seit 1992 ausgeschieden - damals gewann 96 als Zweitligist den Pott. Nun dürfte aber nicht zuletzt Vorjahres-Finalist RB Leipzig beste Titelchancen haben. Die Sachsen gewannen ihr Heimspiel gegen Hansa Rostock ungefährdet. Die Auslosung der Viertelfinals (1./2. März) erfolgt am 30. Januar in der ARD Sportschau.

Frühe 96-Führung durch Beier

Wie der FC St. Pauli gegen die Borussia aus Dortmund (2:1) am Dienstag hatten auch die Hannoveraner einen Blitzstart hingelegt. Nach einer ersten Chance von Gladbachs Kapitän Lars Stindl, der an Torwart Zieler gescheitert war (3.), nutzte 96 die erste Möglichkeit zur Führung. Hendrik Weydandt spielte Sturmpartner Beier frei und der traf sehenswert ins Eck - 1:0 (4.).

Dass es zunächst dabei blieb, hatten die "Roten" Zieler zu verdanken. In der zwölften Minute tauchte Florian Neuhaus frei vor dem Schlussmann auf, der parierte aber erneut.

Videobeweis beschert 96 das 2:0

Die Hausherren lieferten allerdings einen tollen Pokalfight. Besonders der von Spielmacher Sebastian Kerk initiierte Angriff in der 22. Minute zeigte die Spielfreude der 96er - Gladbach konnte nur mit Mühe und Not das 2:0 verhindern. Der Treffer fiel dann durch einen Elfmeter von Kerk (36.). Nach einem Videobeweis hatte das Schiedsrichtergespann auf Handspiel von Marvin Friedrich entschieden, der einen Schuss von Beier an den Arm bekommen hatte.

Beier hätte noch vor der Pause sogar noch auf 3:0 erhöhen können, das wäre des Guten zu diesem Zeitpunkt aber zu viel gewesen. Zumal auf der anderen Seite auch Zieler noch mal bei einem Neuhaus-Schuss gefragt war (42.).

Maina und Beier kontern Gladbach aus

Der dritte Treffer ließ nach der Pause aber nicht mehr lange auf sich warten. Nach einer Gladbacher Ecke überrannten Linton Maina und Beier die Gäste-Abwehr. Beier behielt vor dem Tor die Nerven und erhöhte per Außenrist auf 3:0 (51.). Nach einer Ecke von Kerk und einem abgewehrten Kopfball von Weydandt kam Beier am langen Pfosten zum Schuss, der an den Pfosten klatschte (64.).

Die Gladbacher konnten Beier nicht stoppen - dafür sorgte erst seine Auswechslung in der 72. Minute. Die "Roten" konnten es sich leisten, den Mann des Abends für die Liga zu schonen. Die Borussia versuchte sich an einer Antwort, doch die 96-Abwehr hielt mit harter Arbeit und dem bestens aufgelegten Zieler (73.) bis zum Schluss die Null.

3.Spieltag, 19.01.2022 18:30 Uhr Hannover 96 3 M'gladbach 0 Tore: 1 :0 Beier (4.) 2 :0 Kerk (36., Handelfmeter) 3 :0 Beier (51.)

Hannover 96: Zieler - Dehm, Mar. Franke, Börner, Hult (78. Ochs) - Ondoua, Kaiser - Beier (72. Ennali), Kerk (64. S. Ernst), Maina (64. Stolze) - Weydandt (72. Teuchert)

M'gladbach: Y. Sommer - Ginter, N. Elvedi, Friedrich - Lainer (67. P. Herrmann), Neuhaus, Koné, Scally (67. Netz) - Stindl - Pléa (46. Embolo), Thuram (46. Zakaria)

Zuschauer: 500



