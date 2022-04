"Nur" ein Sieg gegen Freiburg - HSV will nach 35 Jahren wieder ins Pokalfinale Stand: 18.04.2022 13:24 Uhr Mit einem Sieg gegen den SC Freiburg kann der HSV erstmals seit 35 Jahren wieder ins DFB-Pokalfinale einziehen. Trainer Tim Walter setzt gegen den Bundesligisten auf Mut und seit langer Zeit wieder 57.000 Zuschauer im Volksparkstadion.

"Ich habe schon dreimal ein volles Haus erlebt - allerdings als Trainer des Gegners", sagte Walter vor dem DFB-Pokal-Halbfinale am Dienstag (20.45 Uhr, live im Ersten und im NDR Livecenter). "Jetzt bin ich froh, dass ich es als HSV-Trainer erleben darf." Erstmals seit dem Stadtderby gegen den FC St. Pauli am 22. Februar 2020 (0:2) wird das Volksparkstadion wieder ausverkauft sein. Die Fans könnten für die Hamburger im Duell mit dem Bundesliga-Fünften ein wichtiger Faktor sein.

"Wir haben 57.000, die uns bedingungslos unterstützen. Das pusht die Jungs unglaublich." HSV-Trainer Tim Walter

Walter sieht die Rollen jedenfalls klar verteilt. "Freiburg ist auf dem Weg in die Champions League, und wir kämpfen ein Stück weit um den Aufstieg in die Bundesliga und wollen uns neu erfinden", sagte der 46-Jährige, der aber nichts von Angsthasen-Fußball hält. "Das eine ist die Papierform und das andere die Wahrheit auf dem Platz", so Walter. "Wir wollen mutig sein und sind überzeugt von uns."

VIDEO: Manfred Kaltz erinnert sich: Als der HSV 1987 Pokalsieger wurde (3 Min)

Mit dem Rückenwind des jüngsten 3:0-Erfolges in der Liga gegen Karlsruhe wollen die Hamburger den ersten Pokalfinaleinzug seit 1987 perfekt machen. Damals holten Manfred Kaltz und Co. in Berlin gegen die Stuttgarter Kickers dann auch den Pott - der bislang letzte große Titel des HSV. Dieses Mal würden am 21. Mai in der Hauptstadt RB Leipzig oder Union Berlin auf den Traditionsclub von der Elbe warten.

Walter will "zumindest eine Hand am Pott haben"

Soweit denken will Walter noch nicht. "Jetzt geht's erst mal darum, dieses Spiel zu gewinnen, um zumindest eine Hand am Pott zu haben." Das Ticket für Berlin wäre eine unerwartete Krönung einer bislang erneut enttäuschenden Zweitliga-Saison, in der der Zweitligasechste HSV vier Spieltage vor Schluss fünf Punkte hinter dem Relegationsrang und sechs hinter dem ersten direkten Auftsiegsplatz liegt.

Glatzel und Heuer Fernandes die HSV-Trümpfe

Personell kann Walter nahezu aus dem Vollen schöpfen. Neben dem Langzeitverletzten Tim Leibold fehlt nur Maximilian Rohr wegen eines Muskelfaserrisses. Der zuletzt gegen den KSC gesperrte Mittelfeldakteur Ludovit Reis ist wieder eine Option für die Startelf.

"Wer im Halbfinale steht, will auch ins Finale kommen. Wir werden das Spiel genießen und Vollgas geben." HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes

Die größten HSV-Trümpfe im Duell mit den Freiburgern dürften der zuletzt treffsichere Angreifer Robert Glatzel (18 Ligatore und vier im Pokal) sowie Keeper Daniel Heuer Fernandes sein. Vor allem dank ihm siegten die Hanseaten im Pokal beim 1. FC Nürnberg, beim 1. FC Köln und auch gegen den Karlsruher SC im Elfmeterschießen. Klar, dass der 29 Jahre alte Pokalheld ein etwaiges neues Elfmeterschießen überhaupt nicht fürchtet. Ein viertes Duell vom Punkt muss es aber auch nicht unbedingt sein. "Ich will, dass die Mannschaft der Held wird", so Heuer Fernandes.

Dieses Thema im Programm: Sportschau | 19.04.2022 | 20:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel DFB-Pokal HSV