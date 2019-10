Stand: 29.10.2019 06:06 Uhr

HSV vor Stuttgart: Breiter Kader, breite Brust

Mit dem 6:2 gegen Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart hat Fußball-Zweitligist Hamburger SV die Messlatte sehr hoch gelegt. Drei Tage nach der Gala im Volksparkstadion geht es im DFB-Pokal heute (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) an selber Stelle erneut gegen die Schwaben - HSV-Coach Dieter Hecking bleibt trotz des bärenstarken Auftritts seiner Mannschaft auf dem Boden: "Uns ist klar, dass es nicht immer so klappen wird", sagte der 55-Jährige dem NDR Sportclub. Hecking mag es auch nicht, wenn nun von "Pflicht" (Liga) und "Kür" (DFB-Pokal) die Rede ist. Das sei "ein anderer Wettbewerb", so der HSV-Trainer, da wolle man möglichst weit kommen. Gerne so weit wie im vergangenen Jahr, als die Hanseaten erst im Halbfinale von RB Leipzig gestoppt wurden.

Hecking: "Pokal ist ein anderer Wettbewerb" Sportclub - 27.10.2019 22:50 Uhr Zum zweiten Mal binnen vier Tagen spielt der Hamburger SV gegen den VfB Stuttgart. Vor dem Pokalduell will HSV-Coach Dieter Hecking aber die 6:2-Gala in der Liga nicht überbewerten.







Hecking: "Es bieten sich viele Spieler im Moment an"

Die aktuelle Stärke des HSV resultiert auch aus der Breite des Kaders. 16, 17 Profis dürfen sich vor jeder Partie berechtigte Hoffnungen machen, in der Startelf zu stehen: "Es bieten sich viele Spieler im Moment an. Man merkt, dass jeder gerne dabei sein will", erklärte Hecking, der im Ligaspiel gegen Stuttgart unter anderem mit dem Startelf-Debüt von Christoph Moritz überraschte, der zuvor lediglich am dritten Spieltag gegen Bochum (1:0) für eine knappe halbe Stunde eingewechselt worden war. Lukas Hinterseer, der zuvor jedes Mal beim Anpfiff auf dem Platz stand, kam am Sonnabend erst neun Minuten vor dem Abpfiff in die Partie.

Pollersbeck sitzt auf der Bank

Im DFB-Pokal könnte Hinterseer nun wieder von Beginn an spielen. Auch der wiedergenesene Aaron Hunt sowie David Kinsombi und Timo Letschert sind heiße Startelf-Kandidaten.

Als zweiter Torwart wird Julian Pollersbeck auf der Bank sitzen. "Wir sehen eine gute Entwicklung bei ihm und wollen ihm das Zeichen geben, dass er nicht abgeschrieben ist", sagte Hecking, der auch bei vielen Wechseln keinen Qualitätsverlust befürchtet. Im Gegenteil - die Rotation hält Spannung und Leistung im Team hoch. "Das ist ein gutes Gefühl für mich als Trainer, dass ich eine hungrige Mannschaft habe. Es sind jetzt alle im Trainingsalltag drin, wir haben einen großen Konkurrenzkampf." Und so dürfte das 6:2 gegen Stuttgart zwar das Selbstbewusstsein beim HSV gestärkt haben, aber keinesfalls für Überheblichkeit sorgen: "Der VfB wird aus seinen Fehlern gegen uns lernen", warnte Linksverteidiger Tim Leibold.

