Corona-Fall bei Hannover 96: Spiel gegen Würzburg fällt aus Stand: 13.03.2021 22:17 Uhr Ein Fußballer des Zweitligisten Hannover 96 ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die gesamte Mannschaft ist in 14-tägiger häuslicher Quarantäne. Die Partie am Sonntag gegen Würzburg fällt aus.

"Dem Spieler geht es gut, er hat keine Symptome", sagte der Hygienebeauftragte der Niedersachsen, Mannschaftsarzt Axel Partenheimer. "Obwohl wir uns an alle Hygiene- und Sicherheitsvorschriften gehalten haben, gibt es keine Garantie, dass so ein Fall nicht auftritt. Zum Schutz der Spieler und um ein weiteres Ausbreiten der Infektion zu verhindern, ist die Quarantäne unumgänglich. Mit den zuständigen Behörden haben wir eine enge Abstimmung und vertrauensvolle Gespräche", erklärte Partenheimer.

Zweite Corona-bedingte Absage

Die Partie ist bereits die zweite, die an diesem Spieltag wegen positiver Corona-Tests abgesagt werden musste. Beim Nordrivalen Holstein Kiel hatte es am Freitag vier Fälle gegeben, das Spiel beim 1. FC Heidenheim fiel aus. Dass die Partie der Hannoveraner am kommenden Freitag in Kiel stattfinden kann, ist höchst unwahrscheinlich.

