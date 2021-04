Corona: DFL setzt Spiele des HSV und von Holstein Kiel ab Stand: 15.04.2021 10:19 Uhr Die Deutsche Fußball Liga hat Corona-bedingt zwei weitere Zweitliga-Spiele abgesagt. Betroffen sind die Aufstiegsanwärter Hamburger SV und Holstein Kiel.

Wie die DFL am Donnerstagmorgen mitteilte, wurde das ursprünglich für den kommenden Dienstag angesetzte Duell des HSV mit dem Karlsruher SC sowie die einen Tag später terminierte Partie der Kieler gegen den SV Sandhausen abgesetzt. Die Entscheidung war für den Ligaverband alternativlos, da die Mannschaften von Holstein und dem KSC wegen Corona-Fällen im Team noch bis Dienstag in Quarantäne bleiben müssen.

Wann die Begegnungen nachgeholt werden, will die DFL "spätestens" am Freitag bekanntgeben.

Kiel mit vier Nachholspielen und DFB-Pokalhalbfinale

Für den HSV ist es die zweite Spielabsage. Zuvor hatte die DFL bereits die ursprünglich für Freitag angesetzte Partie gegen Sandhausen abgesetzt. Der besonders von Corona-Fällen betroffene Nordrivale Kiel - einige Profis sind bereits zum dritten Mal in dieser Serie in häuslicher Isolation - muss nach dem Ende seiner Quarantäne sogar vier Begegnungen nacholen. Ein straffes Programm für die Schleswig-Holsteiner, die zudem noch am 1. Mai (20.30 Uhr) im Halbfinale des DFB-Pokals bei Borussia Dortmund antreten.

