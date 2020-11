Champions League: VfL-Frauen treffen auf Subotica Stand: 24.11.2020 13:57 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bekommen es zum Auftakt der Champions League mit Subotica zu tun. 2015 setzten sich die "Wölfinnen" mit 0:0 und 4:0 gegen den serbischen Serienmeister durch.

"Als Finalist der vergangenen Saison werden wir natürlich als klarer Favorit in die Spiele gegen Spartak Subotica gehen. Wir wissen aber auch, dass vor allem wegen der infrastrukturellen Voraussetzungen das Spiel in Serbien eine Herausforderung für das Team sein wird", sagte Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen.

Spiele noch vor Weihnachten

Die Wolfsburgerinnen gehörten aufgrund ihres Abschneidens in der Vergangenheit zu den gesetzten Mannschaften und treten damit zunächst auswärts an. Die Hinspiele finden am 9./10. Dezember, die Rückspiele eine Woche später (16./17. Dezember) statt. Die Sieger der K.o.-Runde bestreiten die nächste Phase in vier Gruppen mit jeweils vier Teams.

Subotica schon einmal VfL-Gegner

Subotica ist für Wolfsburgs Frauen kein unbekannter Gegner: Bereits 2015/2016 schalteten sie die Serbinnen aus und erreichten anschließend sogar das Endspiel, das allerdings mit 3:4 im Elfmeterschießen gegen Olympique Lyon verloren ging. Auch in der vergangenen Saison scheiterten die Wolfsburgerinnen erst im Finale am französischen Seriensieger.

