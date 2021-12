Champions League: Frauen des VfL Wolfsburg benötigen Sieg in Genf Stand: 07.12.2021 13:08 Uhr Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg sind in der Champions League gefordert. Für ein Weiterkommen ist ein Sieg bei Servette Genf am Mittwochabend zwingend notwendig. Zudem brauchen sie Schützenhilfe.

"Wir haben die Pflicht erfüllt – das zählt", sagte VfL-Trainer Tommy Stroot nach dem vergangenen Bundesligaspiel. Mit 5:0 hatten die "Wölfinnen" Carl Zeiss Jena abgefertigt. Nun folgt auf internationalem Parkett die nächste Pflichtaufgabe: am fünften Spieltag der Champions League am Mittwoch (18.45 Uhr) beim FC Servette Genf. Gegen den noch punktlosen Letzten der Gruppe A steht für das Frauenteam des VfL viel auf dem Spiel - ähnlich wie für die Männer gegen den OSC Lille.

Sollten die Niedersächsinnen in der Schweiz patzen, könnte für sie ein frühes Ausscheiden aus der "Königsklasse" zur Realität werden. Schließlich belegen sie derzeit in ihrer Gruppe nur den dritten Rang. Vor ihnen stehen der FC Chelsea und Juventus Turin, gegen die "alte Dame" aus Norditalien gab es zuletzt ein 0:2.

Wolfsburgs Frauen benötigen Hilfe von Chelsea

Aus eigener Kraft können die VfL-Frauen nicht mehr den Sprung ins Viertelfinale schaffen. Chelsea belegt mit mit zehn Punkten Rang eins, Turin ist mit sieben Zählern Zweiter, dann folgt Wolfsburg mit fünf Punkten.

Weitere Informationen Ergebnisse Champions League Frauen Gruppe A Spielansetzungen und Ergebnisse der Gruppe A mit dem VfL Wolfsburg in der Frauen-Fußball-Champions-League. mehr

Es ist eine schwierige Lage, aus der es aber einen Ausweg gibt. Und der geht so: selbst in Genf gewinnen, Chelsea schlägt gleichzeitig Turin, und am letzten Spieltag gelingt dann ein Heimsieg gegen die schon qualifizierten Londonerinnen. Ambitioniert, aber nicht unmöglich.

VfL-Trainer Stroot: "Genf die Pflichtaufgabe"

Damit es kurz vor dem Fest zu diesem Dreiklang kommen kann, müssen die VfL-Frauen aber in Genf für den ersten Ton sorgen. "Wenn wir in Genf gewinnen, haben wir ein Finale in Wolfsburg. Deshalb ist jetzt unsere Aufgabe, in Genf einen Sieg einzufahren, um dann noch alle Chancen zu haben. Dieser schweren Aufgabe stellen wir uns", sagte Stroot. Alle im Team wüssten, dass dieses Spiel gewonnen werden müsse. "Aber es wäre in jeglicher Konstellation auch so gewesen, da Genf die Pflichtaufgabe in dieser Gruppe ist."

Die Bilanz der Schweizerinnen weist nach vier Spieltagen 0:16 Tore auf. Drei Punkte sollten also machbar sein. Es muss ja auch nicht gleich ein 5:0 wie bei der vergangenen Pflichtaufgabe gegen Jena sein.

Weitere Informationen "Wölfinnen" unterliegen Juventus: Champions-League-Aus droht Aus eigener Kraft können die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg den Einzug ins Viertelfinale nicht mehr schaffen. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 08.12.2021 | 10:15 Uhr