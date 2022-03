Carsten Linke: Aufstiegserinnerungen von Hannovers "Fußballgott" Stand: 30.03.2022 13:45 Uhr

Carsten Linke, wie erinnern Sie sich an die Zeit rund um den Aufstieg 2002?

Carsten Linke: 20 Jahre sind natürlich unendlich lange her, aber es war eine tolle Zeit. Zumal das für mich zum Ende meiner Karriere war, die ich dann mit dem Aufstieg und noch einem Jahr Erste Liga krönen konnte. Wenn man die Saison Revue passieren lässt - und ich habe sie noch gut im Gedächtnis -, dann waren das fantastische Spiele, die wir abgeliefert haben. Am Ende zehn Punkte Vorsprung, am 29. Spieltag mit einem 6:0 (gegen Schweinfurt, d.Red.) Zuhause aufgestiegen - diese Saison werden auch viele Fans noch in sehr guter Erinnerung haben.

Wie war damals die Feier?

Linke: Wir hatten am letzten Spieltag in Greuther Fürth mit 5:1 gewonnen. Es war mein 200. Spiel für Hannover 96 und die Fans haben wir ein riesen Bettlaken mit einer 200 überreicht. Für mich war es also insgesamt eine tolle Saison. Wir haben dann in Fürth auf der Bühne gefeiert. Ich weiß nicht, welches Bier es war, aber es waren große Gläser...

Und wie war die Aufstiegsparty in Hannover?

Linke: Man wird ja ins Rathaus eingeladen, wo auch ein riesiger Vorplatz ist. Dort haben 25.000 bis 30.000 Hannoveraner gestanden und mit uns gefeiert. Es war ein bisschen ein fließender Aufstieg und wir hatten nach dem Spiel gegen Schweinfurt schon gefeiert, weil wir eigentlich nicht mehr einzuholen waren. Aber wir mussten noch auf das Ergebnis des nächsten Tages warten. Am Ende gab es dann eine richtig super Party am und im Rathaus. Und die werde ich meinen Lebtag nicht vergessen.

Was hat den Erfolg ausgemacht?

Linke: Das war insgesamt eine tolle Mannschaft. Wir hatten sehr viele gute Einzelspieler, eine gute Mischung im Team und eine tolle Kameradschaft. Wir sind in einem Rausch durch die Saison gegangen. Wir hatten mit Ralf Rangnick einen fantastischen Trainer, der akribisch seine Idee vom offensiven wie auch defensiven Fußball auf die Mannschaft projiziert und das in seiner ganzen Karriere bei allen Mannschaften geschafft hat. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm am Anfang der Saison eine Viererkette einzuspielen, die wir vorher noch nicht in der Form hatten.

Mit Jan Simak hatten wir den überragenden Spieler der Saison. Wenn das Spiel mal eng war, hat er es entschieden. Wir hatten mit Altin Lala und Nebojsa Krupnikovic ein sehr laufstarkes Mittelfeld. Krupnikovic hat Freistoßtore gemacht, Altin im defensiven Mittelfeld für Ordnung gesorgt. Dann Daniel Stendel, Jörg Sievers, Steven Cherundolo, Mark van Hintum als Linksverteidiger, Marco Rose, der ja jetzt in Dortmund Trainer ist usw.

Zu wem haben Sie noch Kontakt aus der damaligen Mannschaft?

Linke: Mit Jörg Sievers und Daniel Stendel bin ich in regelmäßigem Kontakt. Mit Altin Lala spiele ich zusammen in der Traditionself. Mit Steven Cherundolo schreibe ich mir. Mit Jiri Kaufmann, der ja wieder in Tschechien ist, ab und zu auch. Es sind schon viele Kontakte geblieben, auch wenn wir in alle Richtungen verstreut wurden.

Mit 36 haben Sie dann Ihr erstes Erstligaspiel gemacht. Welche Bedeutung hatte und hat das noch für Sie?

Linke: Ich glaube, es war ein bisschen zu hoch für mich. Aber ich habe es geschafft und durfte mit fast 37 Jahren 15 Einsätze in der Ersten Liga feiern und habe auch ein Tor geschossen. Insofern war das für mich zum Abschluss der Karriere die Krönung dessen, was ich fußballerisch erreichen konnte.

Erste Liga mit Spielen gegen Bayern, Dortmund, aber auch Abstiegskampf und der Klassenerhalt erst am vorletzten Spieltag. Wie erinnern Sie sich daran?

Linke: Erstliga-Fußball ist ja komplizierter, da kommt es noch mehr auf individuelle Klasse an. Wir haben am Anfang durch ein offensives Spielsystem ein bisschen Lehrgeld gezahlt, aber dann am Ende einen Spieltag vor Schluss die Klasse gehalten durch ein Tor von Jiri Stajner - eine unvergessene Szene.

Wie blicken Sie auf Ihre Karriere als Fußballer zurück?

Linke: Ich war dankbar, dass ich Fußball spielen durfte. Das tun, was ich am liebsten beruflich mache. Tolle Leute, tolle Stadien kennengelernt habe; ich habe sehr sehr viel aus dieser Zeit mitgenommen.

In den Jahren danach ging es für den Club auf und ab. 96 spielte oben mit und schaffte es bis ins Viertelfinale der Europa League. Danach dann der Abstieg, der Wiederaufstieg, wieder Abstieg; seitdem ist Hannover eher eine graue Maus in der Zweiten Liga und aktuell sogar abstiegsgefährdet. Wie sehen Sie diese Entwicklung und wie kann es weitergehen?

Linke: Es ist wichtig, jetzt erst einmal den Klassenerhalt zu erreichen. Gerade in den nächsten beiden Spielen zu punkten, um ein bisschen Ruhe zu haben. Und dann den Umbruch im Sommer nicht zu groß zu machen. Besonders in der Zweiten Liga sind die Mannschaften, die den Großteil des Kaders gehalten und ein bisschen Kontinuität haben diejenigen, die auch nach zwei, manchmal drei Jahren erfolgreich sind. Ein Umbruch wie es in Hannover in den letzten Jahren war, wo alle sechs Monate nach neuen Spielern gerufen wird, ist nicht gut. Auch als wir aufgestiegen sind, war der Kern der Mannschaft schon vorher zusammen und wurde dann sinnvoll ergänzt. Nur so ist es auch möglich, Leistung zu bringen.

Hannover 96 wollte und will ja eigentlich in die Erste Liga zurückkehren. Woran hapert es?

Linke: Die Mannschaft hat schon gezeigt - gegen St. Pauli zum Beispiel - zu was sie in der Lage ist. Das muss aber jede Woche in der Form funktionieren. Wenn man aufsteigen will, dann muss man von der ersten bis zur letzten Minute Vollgas geben. Das hat die Mannschaft nicht nur im letzten Jahr, sondern auch in den Jahren davor häufig vermissen lassen. Die Zweite Liga ist so ausgeglichen, man verliert die Spiele, wenn man nicht zu 100 Prozent auf dem Platz ist.

Sie sind seit 2019 Aufsichtsrat im 96-Gesamtverein. Ist Hannover Ihr Herzensclub?

Linke: Hannover 96 ist mein Herzensverein und seit über 20 Jahren mein Zuhause. Morgens schaue ich zuerst nach Nachrichten über Hannover 96 im Internet, um auf dem Laufenden zu bleiben. Das gehört zu meinem täglichen Leben dazu.



