CAS verlängert Doping-Sperre für HSV-Profi Vuskovic auf vier Jahre Stand: 27.08.2024 15:29 Uhr Im Berufungsprozess zum Doping-Fall um Mario Vuskovic hat der Internationale Strafgerichtshof CAS die Sperre gegen den HSV-Profi bestätigt und zudem auf vier Jahre verlängert. Damit darf der Kroate erst Ende November 2026 wieder professionell Fußball spielen.

Vuskovic war in einem ersten Verfahren vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am 30. März 2023 lediglich für zwei Jahre gesperrt worden. Dagegen hatten mehrere Parteien Einspruch eingelegt: Der HSV und Vuskovic wollten einen Freispruch erreichen. Auch die Nationale Antidoping Agentur (NADA) rief den CAS an. Sie forderte die eigentlich übliche Vier-Jahres-Sperre für des Dopings überführte Sportler.

Diese verhängte nun der Internationale Sportgerichtshof in Lausanne. Dort hatte es im Mai dieses Jahres eine zweitätige Anhörung zu dem Fall gegeben.

HSV-Verteidiger Vuskovic war am 16. September 2022 bei einer Trainingskontrolle der NADA positiv auf das Dopingmittel Epo getestet worden. Die B-Probe bestätigte das Ergebnis. Daraufhin wurde der Kroate zunächst am 15. November 2022 vorläufig gesperrt. Dieses Datum ist auch maßgeblich für die nun verhängte Vier-Jahres-Sperre. Damit darf Vuskovic frühestens am 15. November 2026 wieder professionell Fußball spielen.

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga