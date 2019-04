Stand: 12.04.2019 11:23 Uhr

VfL Wolfsburg mit positivem Druck nach Leipzig

Fünf Clubs, die in der Tabelle der Fußball-Bundesliga nur sechs Punkte voneinander entfernt sind, kämpfen nach Lage der Dinge an den letzten sechs Spieltagen um zwei Europa-League-Plätze. Mittendrin ist der VfL Wolfsburg, der am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bei RB Leipzig gastiert. VfL-Coach Bruno Labbadia sieht den Gegner klar "auf Champions-League-Kurs", der Tabellendritte spiele eine "Top-Rückrunde". Gleichwohl tritt er mit seinem Team die Reise nach Sachsen zuversichtlich an: "Das ist ein extrem positiver Druck, den wir momentan haben - und dementsprechend wollen wir am Sonnabend auch in die Partie gehen."

Mögliche Aufstellung VfL Wolfsburg





















Revival des Erfolgstrios Mehmedi, Weghorst, Ginczek?

Personell könnte Labbadia in Leipzig erstmals seit langer Zeit Admir Mehmedi, Wout Weghorst und Daniel Ginczek wieder gemeinsam auflaufen lassen. Die Drei trugen mit insgesamt fünf Toren und drei Vorlagen entscheidend dazu bei, dass der VfL vor der Winterpause fünf Siege aus sechs Spielen holte. Zur Rückrunde war das Erfolgstrio durch Ginczeks Verletzung gesprengt worden. Doch der 27-Jährige findet allmählich zurück zu alter Stärke. Sein Comeback gab er beim 0:2 in Dortmund (neun Minuten), vergangenes Wochenende durfte er gegen Hannover (3:1) 28 Minuten ran. Ob er in Leipzig schon ein Startelf-Kandidat ist, ließ Labbadia offen: "Ich bin erst mal sehr froh, dass er schon wieder seine Einssatzzeiten bekommen hat."

Steffen der Leidtragende?

Labbadia: "Wir wollen oben dabei sein" NDR Info - Sport aktuell - 11.04.2019 19:25 Uhr Autor/in: Klein, Kristoffer Der VfL Wolfsburg steht in der Fußball-Bundesliga derzeit auf dem begehrten sechsten Platz - diese Position ist aber keinesfalls sicher, wie auch Trainer Bruno Labbadia weiß.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Gegen Hannover bereitete Ginczek das 2:1 von Renato Steffen vor. Der Schweizer legte anschließend noch das 3:1 nach. Pikanterweise droht Steffen trotz des starken Auftritts nun aber der Platz auf der Bank, sollte Labbadia auf Ginczek, Mehmedi und Weghorst setzen. Der 53-Jährige wollte sich noch nicht festlegen, erklärte aber: "Wir haben Renato Steffen aufgestellt, weil wir das Gefühl hatten, er kann uns viel Energie geben. Und in Leipzig brauchst du viel Energie, weil sie selbst auch viel Energie reinbringen, die Räume eng machen und konsequent im Umschaltspiel sind." Die Bilanz gegen Leipzig ist in dieser Saison ausgeglichen. Beim 1:0-Erfolg in der Hinrunde begann die kleine Wolfsburger Erfolgsserie, jüngst im DFB-Pokal (0:1) hatten die Niedersachsen allerdings das Nachsehen.

Verzichten muss Labbadia aller Voraussicht nach weiter auf Yannick Gerhardt (Bluterguss im Oberschenkel). Für ihn könnte erneut Elvis Rexhbecaj auflaufen, der gegen Hannover den Gelb-gesperrten Maximilian Arnold ersetzt hatte.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 20.04.2019 | 15:30 Uhr