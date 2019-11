Stand: 21.11.2019 15:19 Uhr

VfL Wolfsburg: Casteels-Comeback in Frankfurt

Nach fast dreimonatiger Verletzungspause kann Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg wieder auf seinen Stammtorhüter zurückgreifen. Koen Casteels ist nach seinem Haarriss im rechten Wadenbein wieder fit und wird am Sonnabend im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) wieder im Tor der Niedersachsen stehen. Darauf legte sich Trainer Oliver Glasner bereits am Donnerstag fest.

Viele Rückkehrer beim VfL Wolfsburg

Neben dem Belgier kann der VfL-Coach mit weiteren Rückkehrern planen. Admir Mehmedi, Xaver Schlager und auch Daniel Ginczek sind nach langen Verletzungspausen alle wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und stehen für die Partie in Frankfurt zur Verfügung. "Das ist natürlich sehr erfreulich und bietet uns mehr Möglichkeiten", sagte Glasner.

Xaver Schlager im Kader

Ein Startelfeinsatz für Mittelfeldspieler Schlager (Knöchelbruch) komme zwar noch zu früh, sagte der Österreicher, einen Platz im Kader erhält der Landsmann des Wolfsburger Übungsleiters aber auf jeden Fall. "Ich will ihn für seinen großen Einsatz in der Reha belohnen." Fraglich ist dagegen Yunus Malli. Der Türke hat einen Hexenschuss erlitten.

VfL-Trainer Glasner: "Frankfurt mit viel Wucht"

Wettbewerbsübergreifend ist der Liga-Zehnte seit sieben Begegnungen ohne Sieg. Glasner glaubt allerdings, den Turnaround zu schaffen: "Ich bin zuversichtlich, dass wir in den nächsten Wochen erfolgreicher sein werden als in der schlechten Phase zwischen den beiden Länderspielpausen." Gegen die Eintracht erwartet er ein sehr intensives Spiel. "Frankfurt ist sehr heimstark, das Team wird mit sehr viel Wucht auftreten. Sie knallen die Bälle von überall in den Strafraum."

