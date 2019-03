Stand: 03.03.2019 19:55 Uhr

Ein Remis, das weder Wolfsburg noch Werder hilft von Matthias Heidrich, NDR.de

Etwas ratlos blickten die Protagonisten des Bundesliga-Nordduells VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen nach dem Schlusspfiff drein. 1:1 (0:0) hatten sich beide Teams getrennt und für beide war es zu wenig. Der VfL hatte über weite Strecken das Spiel gemacht, 1:0 geführt und wäre mit einem Erfolg zwei Punkte an die Champions-League-Plätze herangerückt. Nun stand es gefühlt mit leeren Händen da. Beeindruckend war allerdings, dass sich die Mannschaft offensichtlich von den atmosphärischen Störungen in der VfL-Chefetage nicht beeindrucken lässt.

Werder war in Wolfsburg spät aufgewacht, konnte noch ausgleichen, blickt nun allerdings sechs Zählern Rückstand auf Rang sechs ins Auge. Für die selbst formulierten Ansprüche der Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt war der Auftritt bei den "Wölfen" wieder zu wenig.

Schrecksekunde bei Pavlenka-Mehmedi-Crash

24.Spieltag, 03.03.2019 18:00 Uhr VfL Wolfsburg 1 Werder Bremen 1 Tore: 1 :0 Brooks (54.) 1: 1 M. Kruse (74.)

VfL Wolfsburg: Casteels (46. Pervan) - William, Knoche, Brooks, Roussillon - Guilavogui - Gerhardt, Arnold - Mehmedi - Klaus (78. Rexhbecaj), Weghorst

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Langkamp (42. Veljkovic), Moisander, Augustinsson - Bargfrede (82. Möhwald) - M. Eggestein, Klaassen - J. Eggestein, Rashica (68. Pizarro) - M. Kruse

Zuschauer: 28101



Wolfsburg ging die Partie forsch an, drängte Werder in die Defensive. Trotz der Überlegenheit der Gastgeber wurde zum ersten Mal vor dem Tor der Wolfsburger gefährlich. Jerome Roussillon klärte eine Hereingabe im letzten Moment vor Johannes Eggestein (9.). Auf der anderen Seite hatten beide Teams eine Schrecksekunde zu überstehen. Werder-Torwart Jiri Pavlenka und VfL-Spielmacher Admir Mehmedi rasselten böse mit den Köpfen ineinander und blieben benommen liegen (11.). Für beide ging es nach einer Behandlungspause weiter. Trotzdem warf diese Szene einmal mehr die Frage auf, ob Spieler nach so einem Vorfall überhaupt weiterspielen sollten.

Wolfsburg überlegen, aber nicht zwingend genug

Die "Wölfe" hielten die Bremer mit ihrem temporeichen Offensivdrang sehr gut in Schach. Das Problem: Zwingende Torchancen erspielten sich die Niedersachsen dabei nicht. Bremen fand kaum zu einem geordneten Spiel und verlor in der 42. Minute auch noch den guten Sebastian Langkamp (Schulterverletzung). Milos Veljkovic kam in die Partie.

Brooks bricht den Bann

Zu Beginn der zweiten Hälfte musste Wolfsburg den Torwart tauschen. Koen Casteels blieb mit Sichtproblemen in der Kabine. Pavao Pervan ging in den VfL-Kasten. Im Blickpunkt stand aber zunächst Pavlenka. In der 52. Minute klärte der Werder-Schlusmann stark gegen Felix Klaus, zwei Minuten später kam der Tscheche allerdings zu spät nach einem Freistoß. John Anthony Brooks köpfte über den Bremer Schlussmann - das verdiente 1:0 für die Gastgeber.

Kruse trifft zum Ausgleich für Werder

Es hatte lange gebraucht, aber jetzt legte Werder den Schalter um und fand auf einmal auch offensiv statt. Eine passgenaue Flanke von Maximilian Eggestein und ein guter Laufweg von Max Kruse, der nur noch den Fuß hinhalten musste, besorgten den Ausgleich für die Bremer (74.). Nun war es ein offener Schlagbtausch, in dem beide Teams auf Sieg spielten. Doch Zwingendes bekamen weder Wolfsburg noch Werder in der Schlussphase auf den Platz.

