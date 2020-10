"Wölfe" bleiben sieglos - und auf Eintrittskarten sitzen Stand: 04.10.2020 17:23 Uhr Den Saisonstart hatte sich der VfL Wolfsburg ganz anders vorgestellt. Das Spiel gegen Augsburg sollte die Wende bringen, doch sogar die Fans blieben fern.

von Florian Neuhauss, NDR.de

Eigentlich dürfen die "Wölfe" wieder bis zu 6.000 Zuschauer ins heimische Stadion lassen. Doch womöglich zeigt der maue Saisonstart bereits Wirkung bei den Fans. Am Sonntag kamen gerade einmal 4.632 zahlende Gäste, um sich das Spiel gegen den FC Augsburg anzuschauen. Die gekommenen Anhänger sorgten zwar durchaus für Stimmung, konnten den VfL aber nicht zum ersten Saisonsieg treiben - und pfiffen das eigene Team beim 0:0 immer wieder aus.

Drei Spiele, drei Remis - das Team von Oliver Glasner hat nach dem Aus in der Europa League auch in der Bundesliga einen Fehlstart hingelegt. Hoffnung macht zumindest die Personalsituation. Nach der Länderspielpause dürften die Neuzugänge Ridle Baku, der gegen Augsburg sein Debüt als Joker feierte, und Maximilian Philipp Startelfkandidaten sein. Und auch der positiv auf das Coronavirus getestete Renato Steffen könnte dann wieder mit dabei sein.

Verheißungsvoller Beginn mit guten Chancen

Dabei hatte das Spiel Wolfsburg - Augsburg so verheißungsvoll begonnen. Wout Weghorst hätte den VfL früh in Führung bringen können, scheiterte bei seiner Großchance aber an FCA-Schlussmann Rafal Gikiewicz (6.). Auf der anderen Seite schoss erst Michael Gregoritsch ans Außennetz (11.), dann störte Torhüter Koen Casteels Stürmer Florian Niederlechner im Eins-gegen-Eins noch entscheidend beim Abschluss (20.). Wolfsburgs Xaver Schlager traf bei seinem Abschluss den Ball nicht richtig (24.).

Videoassistent zieht dem Spiel den Stecker

Zwei Minuten später lag der Ball nach einer schönen Kombination über Weghorst, Maximilian Arnold und Josip Brekalo im Augsburger Tor. Doch Videoasstistent Tobias Welz schaltete sich ein, Weghorst stand im Abseits. Die Entscheidung fiel schnell - und führte dennoch zu einem Bruch im Spiel.

Auch die Pause half dem Spiel nicht wieder auf die Sprünge. Höhepunkte hatten Seltenheitswert, es aber durchaus in sich. Der ansonsten auf der ungewohnten rechten Seite eher schwache Jerome Roussillon setzte sich stark durch und bediente Admir Mehmedi. Aber der ehemalige Freiburger scheiterte am ehemaligen Freiburger Gikiewicz (53.). Auch Brekalo (67.) und Yannick Gerhardt (79.) konnten ihre guten Möglichkeiten nicht nutzen. Immerhin stand die VfL-Defensive diesmal weitgehend sicher, sodass die "Wölfe" in der Länderspielpause nicht auch noch eine Niederlage verarbeiten müssen.

3.Spieltag, 04.10.2020 15:30 Uhr VfL Wolfsburg 0 FC Augsburg 0 Tore:

VfL Wolfsburg: Casteels - Roussillon (72. R. Baku), Lacroix, Brooks, Paulo Otavio - Guilavogui - Schlager (63. Gerhardt), Arnold - Mehmedi (72. Ginczek), Brekalo - Weghorst

FC Augsburg: Gikiewicz - Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago - R. Khedira (72. Strobl), Gruezo (90. Oxford) - Hahn (57. Vargas), D. Caligiuri - Gregoritsch (57. Jensen) - Niederlechner (57. Finnbogason)

Zuschauer: 4632



