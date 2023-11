VfL Wolfsburg in der Krise - Abend zum Vergessen in Mönchengladbach Stand: 10.11.2023 23:03 Uhr Der Abwärtstrend hält beim VfL Wolfsburg in der Bundesliga an. Am Freitagabend verlor das Team von Trainer Niko Kovac bei Borussia Mönchengladbach mit 0:4 (0:2) - und geht so mit fünf sieglosen Spielen in Serie in die Länderspielpause.

von Florian Neuhauss

Beim Schlusspfiff standen die "Wölfe" nach strömendem Regen im Borussia Park da wie begossene Pudel. Während die Hausherren mit dem Großteil der gut 45.000 Zuschauenden ihren zweiten Heimsieg in dieser Saison feierten, wussten die Niedersachsen nicht so recht, wie ihnen geschehen war. Trotz einer ganzen Reihe guter Chancen waren sie auswärts einmal mehr ohne Tor geblieben. Und hinten hatte Wolfsburg bei allen Gegentreffern eine ganz schlechte Figur gemacht.

"Wir haben heute zu viele Fehler gemacht - offensiv wie defensiv." Wolfsburg-Kapitän Maximilian Arnold

Nur ein Sieg (bei fünf Niederlagen) auf fremden Plätzen ist viel zu wenig für die hohen Ansprüche von Kovac und Co. In der Tabelle zogen nun auch die Gladbacher am VfL vorbei, der an diesem Spieltag noch einige Ränge weiter zurückfallen könnte. Der Blick muss wohl erst mal nach unten gehen.

VfL macht's dem Gegner viel zu einfach

Bei der Rückkehr von Maximilian Arnold in die Startelf erlebten die "Wölfe" eine ganz bittere erste Hälfte. Eigentlich ganz gut in der Partie und vor allem spielbestimmend kassierten sie in der 16. Minute einen Gegentreffer der Marke "total unnötig". Gladbachs Franck Honorat hatte auf der rechten Seite viel Platz zur Hereingabe und in der Mitte stand Tomas Cvancara umringt von einer Handvoll Wolfsburger - aber der Tscheche musste nur den Fuß hinhalten und schon stand es 1:0.

Noch schlechter sah die VfL-Defensive beim 0:2 aus - diesmal patzte Koen Casteels. Der Torhüter schob seinen Flachabstoß 25 Meter vor dem Tor genau in die Füße von Rocco Reitz, der in den Strafraum eindrang und überlegt einschob (42.). Allerdings: Der zurückeilende Aster Vranckx wurde von Stürmer Alassane Plea geblockt - und der stand klar im Abseits. Der Treffer zählte trotzdem.

Wolfsburg drückt und passt hinten nicht auf

Der VfL, der sich in der ersten Hälfte auch schon Chancen herausgespielt hatte, kam mit Wut im Bauch aus der Kabine. Bereits 30 Sekunden nach Wiederanpfiff zwang Vranckx Moritz Nicolas zu einer Glanzparade. Der Torhüter lenkte den Ball gerade noch um den Pfosten. Auch Toptorjäger Jonas Wind drehte nun auf: Erst verfehlte der Däne mit seinem strammen Schuss von der Sechzehnerlinie das Tor knapp (51.), dann prallte der Ball sogar an den Außenpfosten (53.).

Mit einem Doppelwechsel wollte Kovac den Druck weiter erhöhen. Aber genau in diese Phase traf Gladbach zum dritten Mal. Nach einer Ecke kam Honorat aus 16 Metern frei zum Abschluss - 3:0 (64.). Casteels sah im kurzen Eck wieder nicht gut aus, als der Ball von seinen Händen ins Netz prallte. Und nun wurde es richtig bitter: Nur sieben Minuten später legte Plea nach. Auch er konnte gegen die tiefstehende Abwehrreihe vom Sechzehner völlig frei abschließen und traf überlegt zum 4:0 ins Eck. Es war der Endstand, weil die Wolfsburger damit zufrieden zu sein schienen, bloß nicht noch einen kapitalen Bock zu schießen.

11.Spieltag, 10.11.2023 20:30 Uhr M'gladbach 4 VfL Wolfsburg 0 Tore: 1 :0 Cvancara (16.) 2 :0 Reitz (42.) 3 :0 Honorat (64.) 4 :0 Pléa (71.)

M'gladbach: Nicolas - Scally, N. Elvedi, Wöber (82. Chiarodia), Netz - Weigl, Reitz (87. Ranos) - Honorat, Koné (77. Kramer), Pléa (83. Ngoumou) - Cvancara (77. Neuhaus)

VfL Wolfsburg: Casteels - Maehle, Bornauw, Zesiger, Rogério (46. Cozza) - Vranckx, Arnold - Paredes (67. Cerny), J. Kaminski (55. Baku) - Tomás (54. Majer), Wind

Zuschauer: 45308



