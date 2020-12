VfL Wolfsburg: Positiver Corona-Test bei William Stand: 15.12.2020 11:49 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat erneut einen Corona-Fall in seiner Mannschaft. Verteidiger William ist schon der fünfte Profi, der sich im Laufe der Pandemie mit dem Virus angesteckt hat.

Der 25-Jährige, der beim jüngsten 2:1-Erfolg gegen Frankfurt gerade erst ein einminütiges Comeback nach monatelanger Verletzungspause (Kreuzbandriss) gegeben hatte, befindet sich in häuslicher Quarantäne und steht den "Wölfen" in den noch ausstehenden drei Partien des Jahres nicht mehr zur Verfügung. Am Mittwoch gastieren die Niedersachsen beim FC Bayern in München.

Schmadtke: Testsystem beim VfL funktioniert

Am Sonntag hatte der Brasilianer über Krankheitssymptome geklagt und die Sportliche Leitung der "Wölfe" und den Hygieneverantwortlichen informiert, die dann für eine sofortige Testung sorgten. "Dieser Fall hat gezeigt, dass das Testsystem beim VfL Wolfsburg so funktioniert, wie es sein sollte. William hat sich vorbildlich verhalten, indem er uns gleich nach dem Auftreten der Symptome informiert hat. Dadurch konnte er getestet und nach dem leider positiven Befund direkt in Quarantäne geschickt werden, ohne dass es zu einem Kontakt mit seinen Mannschaftskameraden, dem Trainerteam oder dem Staff kam", sagte VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke.

Schon der fünfte Corona-Fall bei den Wolfsburgern

Nach Marin Pongracic, Josip Brekalo, Kevin Mbabu und Renato Steffen ist William bereits der fünfte VfL-Profi, bei dem das Coronavirus nachgewiesen wurde. Die anderen vier haben ihre Infektionen inzwischen überstanden und kamen auch schon wieder in der Bundesliga zum Einsatz. Steffen berichtete aber jüngst, dass er immer noch Nachwirkungen der Erkrankung spüre.

