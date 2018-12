Stand: 19.12.2018 22:24 Uhr

Gebre Selassies Treffer reicht Werder nicht von Thomas Luerweg, NDR.de

Werder Bremen kommt in der Fußball-Bundesliga nicht vom Fleck. Am Mittwoch bot die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt gegen die TSG Hoffenheim über weite Strecken eine überzeugende Leistung. Am Ende schlug dennoch beim 1:1 (0:1) nur ein Punkt für die Norddeutschen zu Buche, weil die Chancenverwertung zu wünschen übrig ließ. Werders Rechtsverteidiger Theodor Gebre Selassie hatte großen Anteil am Gegentor, sorgte aber mit seinem Kopfballtreffer auch für den Ausgleich. Ein Bremer Sieg wäre möglich und nicht unverdient gewesen. Werders Mittelfeldmann Maximilian Eggestein haderte bei NDR 2 mit den vergebenen Chancen: "Heute hatten wir uns auf jeden Fall mehr verdient."

Werder mit starken Offensivaktionen

16.Spieltag, 19.12.2018 20:30 Uhr Werder Bremen 1 Hoffenheim 1 Tore: 0: 1 Bittencourt (31.) 1 :1 Gebre Selassie (57.)

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Langkamp, Moisander, Augustinsson - M. Eggestein - Möhwald, Klaassen (63. Rashica) - Osako (86. Pizarro) - J. Eggestein (77. F. Kainz), M. Kruse

Hoffenheim: Baumann - Adams Nuhu, Posch, Bicakcic (53. B. Hübner) - Demirbay - Kaderabek, N. Schulz - Kramaric, Bittencourt (53. Grillitsch) - Szalai (66. Nelson), Joelinton

Zuschauer: 40003



Kohfeldt baute seine Startelf nach dem starken Auftritt beim 1:2 in Dortmund auf drei Positionen um: Nuri Sahin saß mit Spunggelenksproblemen auf der Tribüne, dafür kam Kevin Möhwald im Mittelfeld zum Einsatz, Maximilian Eggestein rückte auf die Sechs. Auch zwei neue Spitzen standen auf dem Platz: Johannes Eggestein stürmte neben Yuya Osako. Beide Teams brauchten eine Weile, um auf Betriebstemperatur zu kommen. In der zwölften Minute konnte Werders Innenverteidiger Sebastian Langkamp einen Schuss von Andrej Kramaric aus elf Metern gerade noch blocken. Im Gegenzug setzte Osako ein Zuspiel von Möhwald ans Außennetz. Es war der Auftakt zu einer starken Werder-Phase: Max Kruse scheiterte zunächst mit einer Direktabnahme (16.) und später mit einem direkten Freistoß aus spitzem Winkel (25.). Johannes Eggestein setzte einen Schuss vom rechten Strafraumeck knapp links vorbei (28.). Die Werder-Führung lag in der Luft.

Bittencourt schockt Werder

Doch den ersten Torerfolg in der intensiven Begegnung bejubelten die Gäste: Nico Schulz setzte sich auf der linken Seite klasse gegen den überforderten Gebre Selassie durch und legte im Strafraum auf für Leonardo Bittencourt, der eiskalt vollstreckte (31.). Ein Nackenschlag für Werder, doch die Gäste waren zuvor auch schon durch Schulz (13.) und Kerem Demirbay (18.) gefährlich vor den Kasten von SVW-Keeper Jiri Pavlenka gekommen. Kurz vor der Pause setzte Gebre Selassie einen Kopfballaufsetzer auf die Latte (45.+2). So gingen die Hausherren trotz eines guten Auftritts mit einem Rückstand in die Kabine.

Gebre Selassie bügelt Fehler mit Treffer aus

Maximilian Eggestein: "Zu viele Chancen vergeben" NDR 2 - 19.12.2018 23:00 Uhr Autor/in: Pusitzky, Axel Werder Bremens Mittelfeldmann Maximilian Eggestein hadert nach dem 1:1 gegen Hoffenheim mit den vergebenen Chancen der Hausherren. Ein Sieg für die Hausherren wäre möglich gewesen.







Nach der Pause erhöhten die Hausherren den Druck und drängten die TSG in die eigene Hälfte. Doch die nötige Präzision fehlte zunächst, sodass vielversprechende Ansätze nicht zu klaren Torchancen führten. Das änderte sich in der 57. Minute: Ludwig Augustinsson flankte von links an den zweiten Pfosten und ausgerechnet Gebre Selassie überwand TSG-Schlussmann Oliver Baumann per Kopf. Er machte damit seinen Fehler beim Führungstor wieder wett. Danach rannte Werder an, vergab aber reihenweise beste Gelegenheiten. Weil Werder alles nach vorn warf, wären sie um ein Haar bestraft worden. Doch Pavlenka parierte aus fünf Metern einen Schuss von Kramaric (83.). In der Schlussphase vergab allein der eingewechselte Milot Rashica zwei hundertprozentige Chancen (89., 90.+2.). So blieb es beim Remis in einem mitreißenden Spiel, das Werder nicht weiterhilft.

