Nutzt Wolfsburg den Matchball gegen Freiburg?

Seit Mittwochabend steht fest: Dem VfL Wolfsburg reicht in dieser Saison Rang sieben, um sich erneut für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Aber auch wenn Bayern München und Bayer Leverkusen als DFB-Pokalfinalisten und bereits fürs internationale Geschäft qualifizierte Teams den Weg frei gemacht haben, betont VfL-Trainer Oliver Glasner, "dass wir nicht auf die Tabelle schauen". Die volle Konzentration gilt der Partie gegen den Tabellennachbarn SC Freiburg am Sonnabend (15.30 Uhr/im NDR Livecenter), die bereits eine Vorentscheidung herbeiführen könnte: Mit einem Sieg würde der Vorsprung auf Rang acht bei dann nur noch drei Spielen auf sieben Punkte anwachsen.

"Christian Streich ist einer der charismatischsten Trainer der Bundesliga. Ich möchte ihm ganz herzlich zu seinem 55. Geburtstag heute gratulieren und mich gleichzeitig schon einmal entschuldigen, dass wir am Samstag kein Geschenk überreichen werden." Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner

Europa League 2019/2020 und 2020/2021 gleichzeitig?

Das Ziel lautet allerdings ohnehin weiterhin Platz sechs. Denn der Siebte müsste schon in der Qualifikation zur Europa League ran. So wie die Freiburger 2017, die sich auf die Vorbereitung zur neuen Saison konzentrierten und schon in ihrer ersten K.o.-Runde gegen den slowenischen Club NK Domzale eine Bruchlandung hinlegten (1:0 und 0:2).

Noch komplizierter könnte sich die Situation für Wolfsburg darstellen, sollte am Ende Rang sieben stehen. Die UEFA plant laut Medienberichten nämlich, die unterbrochene Saison in der Europa League im August mit einem Finalturnier zu beenden. Die "Wölfe" sind noch im Rennen, verloren vor der Pause nur das Achtelfinal-Hinspiel gegen Schachtjor Donezk aus der Ukraine mit 1:2.

Im August soll aber auch schon wieder die Qualifikation für die neue Saison beginnen. Wenn es hart auf hart kommt, wäre der VfL da dabei - und könnte sich gleichzeitig in der aktuellen Runde als Sieger sogar noch für die Champions League qualifizieren.

Mehmedi fehlt, Steffen zurück

Um dem zu entgehen, wäre ein Sieg gegen Freiburg sehr wichtig. "Wir haben zu Hause leider zweimal verloren. Jetzt wollen wir aber wieder voll anschreiben, drei Punkte holen", sagte Glasner. "Die Leistungen in den letzten Wochen stimmen mich auch sehr positiv."

Ausgerechnet gegen seinen Ex-Club fehlt Admir Mehmedi. Der Wolfsburger Spielgestalter wird von "Problemen mit der Achillessehne" ausgebremst, berichtete Glasner. Dafür hat Renato Steffen seine Gelbsperre abgesessen und könnte in die Startelf zurückkehren.

