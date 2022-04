Bundesliga-Topspiel VfL Wolfsburg - FC Bayern: Schult im Fokus

Almuth Schult: Zum Abschied aus Wolfsburg das Triple? Stand: 01.04.2022 10:37 Uhr Almuth Schult hat mit dem VfL Wolfsburg 13 große Titel gewonnen. Drei weitere könnten in dieser Saison folgen. Am Sonntag steht das Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern auf dem Spielplan.

Die "Wochen der Wahrheit" haben mit einem Sieg in der Champions League begonnen und sollen für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg mit einem wohl vorentscheidenden Erfolg im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern am Sonntag (14 Uhr / live im NDR Fernsehen und im Livecenter bei NDR.de) weitergehen, ehe im DFB-Pokal und in der Königsklasse die Halbfinals anstehen.

AUDIO: Wolfsburgs Champions-League Triumph vor großer Kulisse (2 Min) Wolfsburgs Champions-League Triumph vor großer Kulisse (2 Min)

Die "Wölfinnen" haben die Chance, in dieser Saison das Triple zu holen: die deutsche Meisterschaft, die Champions League und den DFB-Pokal. Es wäre der perfekte Abschluss für Torhüterin Almuth Schult, die nach acht Jahren in Wolfsburg den Club am Saisonende verlassen wird.

Schult: "Wollen so viele Trophäen wie möglich gewinnen"

"Ich versuche, das gar nicht so dicht an mich ranzulassen", sagte die 31-Jährige im Gespräch mit dem NDR. Gleichzeitig unterstrich sie aber die hohen Ansprüche des VfL: "Wir wollen so viele Trophäen wie möglich gewinnen."

Weitere Informationen Champions League: Wolfsburgs Frauen ziehen ins Halbfinale ein Die VfL-Fußballerinnen setzten sich nach dem 1:1 im Hinspiel am Donnerstagabend zu Hause gegen den Arsenal WFC mit 2:0 durch. mehr

In der Champions League gelang der Halbfinaleinzug gegen die Frauen des FC Arsenal. Nun wartet der FC Barcelona - und ein unvergessliches Spiel im Camp Nou. "Das ist ein Stadion, da träumt auch jede Frau davon, dort einmal zu spielen", sagte Schult. Vor allem, wenn es mit mehr als 90.000 Fans bis auf den letzten Platz gefüllt ist, wie bei Barcelonas Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid.

Für wen wäre eine derart große Bühne angemessener als für Schult? Sie hat sich nicht nur als herausragende Torhüterin einen Namen gemacht, sondern auch durch ihr Engagement für Reformen im Deutschen Fußball-Bund (DFB) sowie als TV-Expertin der ARD.

Zwei entscheidende Duelle gegen den FC Bayern

13 große Titel hat sie mit dem VfL gewonnen. Weitere sollen in den kommenden Wochen folgen. Dabei könnte der FC Bayern den Wolfsburgerinnen gleich zweimal im Weg stehen: In der Bundesliga liegt der FCB einen Zähler hinter dem Tabellenführer aus Niedersachsen.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Frauen Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Die Partie am Sonntag ist praktisch ein Finale. Bei der Dominanz beider Mannschaften ist davon auszugehen, dass derjenige Meister wird, der nach dem Duell die Tabelle anführt. "Da brauchen wir nicht drumherum reden: Wenn Wolfsburg das Spiel gewinnt, gehe ich mit dem Restprogramm nicht davon aus, dass sie da noch Federn lassen", sagte Bayern-Coach Jens Scheuer.

Im Pokal-Halbfinale (17.4.) kommt es im Halbfinale ebenfalls zum Aufeinandertreffen der beiden Topteams. Und auch hier ist das Ziel für Schult klar: "Ich weiß, wie toll es beim Pokalfinale ist, deshalb möchte ich da immer wieder hin."

Und: "Ich weiß auch, wie schön es ist die Meisterschaft zu gewinnen. Und aus diesen Erinnerungen ziehe ich eher Kraft, um auch diese Saison wieder erfolgreich zu gestalten", betonte Schult. Geht es so weiter für den VfL Wolfsburg, dann kommen für die Torhüterin zum Abschied noch einige tolle Erinnerungen hinzu.

Weitere Informationen Mehr Frauen im deutschen Profi-Fußball: Hat der Wandel eingesetzt? Es hat sich was getan bei DFL und DFB. Doch bei den Clubs ist trotz der Arbeit der Taskforce Zukunft Profifußball nichts passiert. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 03.04.2022 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg