Hoffenheim holt Holstein Kiel auf den Boden der Tatsachen Stand: 18.01.2025 17:30 Uhr Nur vier Tage nach der Party gegen Dortmund ist Holstein Kiel wieder in der bitteren Realität angekommen: Die "Störche" hätten mit einem Sieg gegen die direkten Konkurrenten aus Hoffenheim die Hoffnung auf den Klassenerhalt nähren können - verloren aber verdient mit 1:3 (0:2).

von Florian Neuhauss

Mit 4:2 hatten die Schleswig-Holsteiner am Dienstag gegen den BVB gewonnen. Für die TSG hatte es in der englischen Woche hingegen ein 0:5 gegen die Bayern gesetzt. Doch was interessieren die Ergebnisse von gestern? Wie schon in Freiburg (2:3) wachten die Kieler auch gegen Hoffenheim, das nach neun Pflichtspielen in Serie (!) erstmals wieder gewann, viel zu spät auf.

Statt mit den Mannen aus dem Kraichgau in der Tabelle punktemäßig gleichzuziehen, beträgt der Rückstand auf Platz 15 nun wieder sechs Punkte. Einzig gute Nachricht für das Team von Trainer Marcel Rapp war, dass der 1. FC Heidenheim auf dem Relegationsrang gegen St. Pauliverlor.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Kiel gerät unglücklich in Rückstand

Die Frage, ob die Kieler mit einer anderen Ausrichtung gegen Hoffenheim besser ausgesehen hätten, lässt sich nicht beantworten. Rapp hatte sich allerdings zu einer sehr defensiven Taktik entschieden. Die TSG sollte kommen, seine KSV kontern. Und zumindest zu Beginn stand die Abwehr sicher - obwohl mit Marco Komenda (krank) und Timo Becker (angeschlagen) gleich zwei Spieler aus der Zentrale passen mussten.

Hoffenheim bestimmte zwar von Beginn an das Spiel, wirklich gefährlich wurden die Gäste aber nicht. Und so wäre Kiel fast durch ein Eigentor von Anton Stach in Führung gegangen, als dieser den Ball nach einer KSV-Ecke Richtung eigenes Tor ablenkte. Aber Nationalkeeper Oliver Baumann war zur Stelle (18.).

Und wenig später lag Kiel hinten: Der durch die Ausfälle in die Startformation gerutschte Max Geschwill verlängerte einen langen Einwurf unglücklich in die Mitte und Nicolai Remberg fälschte den Schuss von Adam Hlozek auch noch unhaltbar für Timon Weiner ab - 1:0 für Hoffenheim (26.).

Kiel bekommt den Schalter nicht umgelegt

Die Kieler durften sich über den Rückstand nicht beschweren. Wieder einmal viel zu passiv waren sie in der ersten halben Stunde gewesen - und taten sich auch in der Folge schwer, einen Gang hochzuschalten. Die zuletzt so wackeligen Hoffenheimer wurden kaum vor ernsthafte Defensivaufgaben gestellt.

Und so war auch das 2:0 nicht unverdient. Wieder bekamen die Kieler einen Ball nicht geklärt - und Hoffenheims Andrej Kramaric legte nach (45.+1). Der Pausentee brachte auch keine Besserung. Kurz nach dem Wiederanpfiff wurde Hlozek am Sechzehner nicht angegriffen und der Stürmer jagte den Ball sehenswert zum 3:0 der Gäste ins Eck (56.).

Die KSV zeigt erneut Moral

Aber dass die Moral bei der KSV stimmt, hatte sie schon vor einer Woche in Freiburg gezeigt. Da lagen die Holsteiner auch 0:3 hinten und wären fast noch zum Ausgleich gekommen. Und auf einmal war die große Chance zum ersten Treffer da: Der ansonsten unauffällige Shuto Maschino legte im Strafraum quer zu Phil Harres - aber diesmal ließ der Torjäger die Großchance liegen (59.).

Und die Hoffenheimer zeigten nun, warum sie auch im Abstiegskampf stecken. Bei seinem ersten Versuch scheiterte Kiels Joker Andu Yobel Kelati noch an Baumann (81.). Der zweite saß: Der Ex-Hoffenheimer nahm eine Flanke technisch versiert runter und schoss hoch ein - 1:3 (84.).

Und es war noch viel Zeit - weil Schiedsrichter Felix Brych verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste (der vierte Offizielle Sven Jablonski übernahm). Elf Minuten betrug die Nachspielzeit. Aber mehr als ein Freistoß von Fiete Arp, der am Außennetz landete, war nicht mehr zu verzeichnen (90.+8).

18.Spieltag, 18.01.2025 15:30 Uhr Holstein Kiel 1 Hoffenheim 3 Tore: 0: 1 Hlozek (26.) 0: 2 Kramaric (45. +1) 0: 3 Hlozek (56.) 1 :3 Kelati (84.)

Holstein Kiel: Weiner - Ivezic, Zec (73. Javorcek), Geschwill - Rosenboom (61. Kelati), Remberg, Knudsen (61. Gigovic), Porath - Bernhardsson (87. Pichler), Machino (61. Arp) - Harres

Hoffenheim: Baumann - Gendrey, Chaves, Akpoguma, Prass - Bischof, Stach (70. F.O. Becker) - Hlozek, Kramaric, Yardimci (87. Mokwa) - Moerstedt (90.+2 Nsoki)

Zuschauer: 13923



Weitere Daten zum Spiel Weiner - Ivezic, Zec (73. Javorcek), Geschwill - Rosenboom (61. Kelati), Remberg, Knudsen (61. Gigovic), Porath - Bernhardsson (87. Pichler), Machino (61. Arp) - HarresBaumann - Gendrey, Chaves, Akpoguma, Prass - Bischof, Stach (70. F.O. Becker) - Hlozek, Kramaric, Yardimci (87. Mokwa) - Moerstedt (90.+2 Nsoki)13923

Dieses Thema im Programm: Die NDR 2 Bundesligashow | 18.01.2025 | 15:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga Holstein Kiel Kiel