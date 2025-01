2:0 in Heidenheim - St. Pauli ist das beste Team in Baden-Württemberg Stand: 18.01.2025 17:27 Uhr Fußball-Bundesligist FC St. Pauli hat die ersten Punkte im Jahr 2025 eingefahren. Die Hamburger gewannen das Kellerduell beim 1. FC Heidenheim mit 2:0 (1:0) und feierten den vierten Auswärtssieg der Saison - alle davon in Baden-Württemberg!

von Martin Schneider

Freiburg, Hoffenheim, Stuttgart und jetzt Heidenheim - Baden-Württemberg ist für die Spieler und Fans des FC St. Pauli immer eine Reise wert gewesen. 12 der bisher 17 eingesammelten Punkte der Norddeutschen stammen von dort. Einziger Wehrmutstropfen für die Braun-Weißen: Es war das letzte Gastspiel in diesem Bundesland in dieser Saison, die Elf von Trainer Alexander Blessin muss nun auch woanders ihre Punkte einfahren. Wenn die Hamburger allerdings an die Leistung an diesem Nachmittag anknüpfen, dürfte dies ohne Frage möglich sein.

Johannes Eggestein verwandelte in der 25. Minute einen Elfmeter für die Gäste, Morgan Guialvogui sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung. Die Gäste zeigten defensiv eine bärenstarke Leistung und ließen die Hausherren nicht zur Entfaltung kommen. In der Tabelle kletterten die Hamburger vorerst auf Platz 13 und verschafften sich Luft im Kampf um den Klassenerhalt.

St. Pauli kontrolliert das Spiel

Das Spiel begann verhalten, Torchancen waren auf beiden Seiten in der Anfangsphase Mangelware. Zwar waren sowohl die Gastgeber als auch die Braun-Weißen bemüht, ließen aber Zielstrebigkeit vermissen. Manolis Saliakas (10.) und Eggestein (16.) sorgten für Torannäherungen der Gäste, auf der Gegenseite scheiterte Heidenheims Bubu Zivzivadze mit einem Kopfball (22.).

Es brauchte für den ersten richtigen Torabschluss der Hamburger die Mithilfe der Gastgeber. Winter-Neuzugang Franz Krätzig brachte St. Paulis Salikas im Strafraum zu Fall, es gab Elfmeter. Der von einem Magen-Darm-Infekt wiedergenesene Eggestein lief an und verwandelte sicher zum 1:0 (25.). Es war der erste Treffer der Braun-Weißen im Jahr 2025, den letzten in 2024 erzielte auch Eggestein und es war ebenfalls in Baden-Württemberg (beim VfB Stuttgart).

Sands spult Kilometer ab, Heidenheim kommt nicht zum Zug

Die Führung spielte den Hamburgern in die Karten. St. Pauli verteidigte gut und ließ die Heidenheimer nicht zur Entfaltung kommen. Bemerkenswert war die Leistung von Winter-Leihgabe James Sands. Der US-Amerikaner fand sich bei seinem Startelf-Debüt an der Seite von Kapitän Jackson Irvine im defensiven Mittelfeld sehr gut zurecht, lief im ersten Durchgang die meisten Kilometer aller Spieler auf dem Feld und wusste auch mit dem Ball zu überzeugen.

Und beinahe wäre die Führung der Hamburger zur Pause noch höher ausgefallen, doch Philipp Treu scheiterte mit seinem wuchtigen Schuss an Kevin Müller im Heidenheimer Tor (42.). Und auch nach dem Seitenwechsel lag das 2:0 in der Luft: Noah Weißhaupt zog im Strafraum ab, doch der im Abseits stehende Sands blockte den Ball des eigenen Mannes (47.) und verhinderte eine höhere Führung.

Es entwickelte sich in der Folge ein ob des Ergebnisses spannendes Spiel, was aber kaum Höhepunkte hatte. Heidenheim kam einfach nicht zum Torabschluss, und auf der Gegenseite vergab Eggestein freistehend die Entscheidung (80.). Und dies hätte sich fast noch gerächt: Maximilian Breunig jubelte in der 87. Minute über den vermeintlichen Ausgleich, doch Vorlagengeber Krätzig stand bei seiner Flanke zuvor im Abseits. Kein Tor für Heidenheim, dafür für St. Pauli: Guilavogui sorgte in der zweiten Minute der Nachspielzeit für die Entscheidung.

18.Spieltag, 18.01.2025 15:30 Uhr Heidenheim 0 FC St. Pauli 2 Tore: 0: 1 J. Eggestein (25., Foulelfmeter) 0: 2 Guilavogui (90. +2)

Heidenheim: K. Müller - Busch, Mainka, Gimber, Krätzig - Kerber, Schöppner (69. Theuerkauf) - S. Conteh (46. Beck), Pieringer (69. M. Breunig), Scienza (46. Wanner) - Siwsiwadse (77. Schimmer)

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Nemeth - Saliakas, Irvine, Sands (71. Boukhalfa), Treu - Guilavogui (90.+6 Banks), J. Eggestein (80. Ceesay), Weißhaupt (80. Afolayan)

Zuschauer: 15000



