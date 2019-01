Stand: 28.01.2019 15:21 Uhr

Doll: "Müssen Aufbruchstimmung erzeugen"

Thomas Doll will mit "all seiner Energie" die Aufgabe bei Hannover 96 angehen und den Tabellenvorletzten der Fußball-Bundesliga vor dem Abstieg retten. Bei seiner offiziellen Vorstellung am Montag betonte der 52 Jahre alte Nachfolger von André Breitenreiter: "Ich weiß, dass wir in einer prekären Situation sind. Wir müssen eine Aufbruchstimmung erzeugen. Aber nicht mit Parolen, sondern mit harter Arbeit." Die Mannschaft sei angeschlagen, "hat aber genug Qualität, um unten rauszukommen."

Erste Kontakte nach Hannover bereits vor einer Woche

Am Nachmittag leitete Doll erstmals das Training bei den Niedersachsen. Was sind seine wichtigsten Maßnahmen? "Wir müssen an vielen Punkten arbeiten. Vor allem aber die Leichtigkeit zurückbringen." Dass er ohne Wintervorbereitung in Hannover einsteigt, sieht der Coach nicht als Nachteil: "Das ist kein Problem für mich." Erste Kontakte nach Hannover hatte Doll nach eigener Aussage bereits Anfang der vergangenen Woche. Die Entscheidung sei schließlich am Sonntagmorgen gefallen. "Thomas kennt alle Facetten als Trainer", sagte Sportchef Horst Heldt zur Entscheidung, Doll die Verantwortung zu übertragen.

"Großartige Geschichte, wieder in der Bundesliga zu sein"

Der ehemalige Nationalspieler arbeitete zuletzt 2008 in der Bundesliga. Damals wurde er von Borussia Dortmund entlassen. Anschließend folgten mehrere Engagements im Ausland, zuletzt erfolgreich bei Ferencvaros Budapest. "Es ist eine großartige Geschichte für mich, dass ich wieder in der Bundesliga bin", sagte Doll.

Sein Debüt als 96-Trainer wird der 52-Jährige am kommenden Freitag feiern. Dann empfängt Hannover das Spitzenteam von RB Leipzig. Bis zum Donnerstag hätten die Niedersachsen noch Zeit, weitere Spieler zu verpflichten. Doll drängt allerdings nicht auf Neuverpflichtungen. "Ich will keine Forderungen stellen. Die Qualität ist da, um sich in der Liga zu halten."

