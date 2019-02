Stand: 25.02.2019 12:35 Uhr

Hannovers letzte Hoffnung: Sonntag in Stuttgart von Matthias Heidrich, NDR.de

Mit Endspielen am 24. Spieltag sollte man in der Fußball-Bundesliga vorsichtig sein. Allerdings: Wer sich die Entwicklung von Hannover 96 in den vergangenen Wochen angeschaut hat, der kommt nicht umhin, das Gastspiel des Tabellenvorletzten am kommenden Sonntag beim Drittletzten VfB Stuttgart als eine Art Finale zu betrachten. Vor allem nicht nach der neuerlichen 0:3-Pleite der Niedersachsen gegen Frankfurt - der dritten in den jüngsten vier Partien. Das von Verletzungen gebeutelte Team von Trainer Thomas Doll ist aktuell - wenn überhaupt - nur phasenweise konkurrenzfähig. Das war auch gegen Frankfurt offensichtlich.

Heldt macht sich keine Illusionen

Nicht ohne Grund blickten alle schnell nach vorne, auf das Kellerduell mit den Schwaben, die sich zum Auftakt des 23. Spieltags immerhin ein Remis bei Werder Bremen ermauerten. "Da müssen wir bestehen. Sonst sind wir wahrscheinlich schon weg", sagte 96-Manager Horst Heldt und lieferte die Rechnung gleich mit: "Wenn Stuttgart gewinnt, sind sie schon fünf Punkte entfernt. Danach wäre es extrem schwer." Dann würden Hannover nur noch Siege helfen. Angesichts der eklatanten 96-Harmlosigkeit in der Offensive fehlt nicht wenigen die Vorstellungskraft, wo diese herkommen sollten.

"Das Gute ist, dass die Anderen da unten auch verlieren"

Thomas Doll: "Ein anderes Gesicht gezeigt" NDR 2 - 24.02.2019 18:09 Uhr Autor/in: Tillner, Burkhard Viertes Spiel - dritte Niederlage für Hannover-96-Trainer Thomas Doll. Aber der neue Coach sieht im Gespräch mit Burkhard Tillner auch positive Aspekte des 0:3 gegen Eintracht Frankfurt.







Doll ist noch nicht lange da, predigt aber bereits Durchhalteparolen. "Wichtig ist, dass wir weiter an uns glauben und uns nicht gegenseitig die Schuld zuschieben", sagte der Coach nach dem Frankfurt-Spiel. Schwierig bei so vielen individuellen Fehlern. "Wir müssen die positiven Dinge rausziehen und mit nach Stuttgart nehmen", sagte Doll noch. Bedeutet: Auch die Einstellung sollte wieder stimmen. Ein bisschen Vertrauen in die Schwäche der Konkurrenz hilft ebenfalls. "Das Gute ist, dass die Anderen da unten auch verlieren. Es ist alles noch drin." Die Anderen sind eigentlich nur noch Schlusslicht Nürnberg und der Tabellen-15. Augsburg, der vier Punkte vor 96 liegt.

Doll holt Bech zurück zu den Profis

Der 96-Trainer wirkt ebenso ratlos wie beispielsweise sein Torwart Michael Esser: "Klar fahren wir jetzt nach Stuttgart, um da zu gewinnen. Was soll ich denn sonst sagen?" In seiner Verzweiflung greift Doll nun zu einer Rückholaktion. Uffe Bech gehört ab sofort wieder zum Profi-Kader, trainierte am Montag mit dem Team. Der 26-Jahrige hatte unter Ex-Coach André Breitenreiter keine Rolle mehr gespielt, war zweimal ausgeliehen und verrichtete zuletzt seinen Dienst in der Regionalliga-Mannschaft. Für die 96-Profis lief Bech zuletzt im April 2017 auf, in der Zweiten Liga. Vielleicht bringt der Däne ja wieder etwas mehr Schwung in Hannovers Offensive. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.

