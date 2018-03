Stand: 26.03.2018 14:20 Uhr

HSV: Walace sorgt schon wieder für Ärger

Fußball-Profis und Social Media - das hat schon für so manchen Zwist gesorgt. Walace vom Hamburger SV treibt es dieser Tage auf die Spitze. Der suspendierte Brasilianer sollte am Sonntag eigentlich am Training der U21 teilnehmen. Doch der 22-Jährige fehlte unentschuldigt. Warum? Die Antwort gab Walace einmal mehr auf seinem Instagram-Account. Mit schicker Sonnenbrille, weißem Designer-Pullover, zerrissener 7/8-Jeans und modischen Schuhen posiert er dort auf einem Foto. Als Ortsmarke prangt darüber "Milan, Italy". Auf einem zweiten Foto ist Walace vor dem Restaurant Barbacoa in Mailand zu sehen, wie ihm der Grillteller geschmeckt hat, erwähnt er nicht...

Nicht der erste Fehltritt

Gerade erst schien ein wenig Ruhe einzukehren beim HSV. Die HSV-Führung erhielt sogar Signale, nach denen sich Walace für sein Verhalten vor und während dem Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC entschuldigen wolle. Trainer Christian Titz hatte den Mittelfeldspieler in der Innenverteidigung aufbieten wollen. Doch Walace weigerte sich und flog deshalb aus dem Kader. Anstatt dann zumindest das Spiel von der Tribüne aus zu verfolgen, blieb der Brasilianer lieber zu Hause. Natürlich stilsicher festgehalten bei Instagram. Schon als Walace im Winter seinen Wechsel mit einem verlängerten Heimaturlaub erzwingen wollte, hielt er seine Fans auf dem Laufenden, wie es ihm am Strand erging. Es liegt nahe, dass Walace nun seinen Rauswurf provozieren will. Sein Vertrag läuft allerdings noch drei Jahre.

Walace sollte "sein Fehlverhalten reflektieren"...

Titz kündigte ein Gespräch für Dienstag an: "Dann wird das vom Verein sanktioniert." Ursprünglich sollte darüber geredet werden, wann der 22-Jährige in den Profi-Kader zurückkehren könnte. Dafür hatte Direktor Sport Bernhard Peters gefordert, dass Walace "sein Fehlverhalten reflektiert hat". Wohlgemerkt jenes rund um die 1:2-Niederlage gegen Berlin. Die neusten Ereignisse lassen erahnen, dass es um die Reflektion nicht so gut bestellt ist. Dabei wollte sich der Brasilianer in Hamburg in der Rückrunde eigentlich noch für die WM empfehlen.

