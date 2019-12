Stand: 19.12.2019 14:54 Uhr

Braunschweigs oberstes Ziel: Oben dran bleiben

So schnell geht das. Zuerst sah die Bilanz von Marco Antwerpen, dem Trainer des Fußball-Drittligisten Eintracht Braunschweig, richtig gut aus. Gleich mal Heimsiege gegen den Chemnitzer FC (2:1) und den FSV Zwickau (3:1), danach ein 0:0 bei Waldhof Mannheim - und schon war Antwerpen seit seinem Amtsantritt bei den "Löwen" Mitte November drei Spiele hintereinander ungeschlagen. Das 1:2 im darauffolgenden Heimspiel gegen den SV Meppen schuf für den ehrgeizigen 48-Jährigen einen neuen Bezugspunkt.

"Wir haben jetzt zwei Spiele nicht gewonnen, ich erwarte deshalb eine Reaktion von der Mannschaft", sagte Antwerpen in der Pressekonferenz am Donnerstag. Sehen will er die im Heimspiel am Sonnabend (14 Uhr) gegen Zweitliga-Absteiger 1. FC Magdeburg. Der Sportclub überträgt die Partie live im TV und im Livestream bei NDR.de.

Eintracht-Coach Antwerpen: Nicht Kontakt verlieren

Wichtig sei ihm vor allem zweierlei, sagte der gebürtige Westfale: "Kampf und Leidenschaft".

Denn er rechne damit, dass die Sachsen-Anhalter in einigen Phasen des Spiels sein Team unter Druck setzen werden. "Da müssen wir uns an Absprachen halten, die wir vorher trainiert haben. Wenn wir das machen, können wir uns aus diesen Situationen auch befreien. Wenn nicht, dann sieht es so aus wie letzte Woche gegen Meppen", begründete Antwerpen. Es gehe vor allem darum, nach einer sehr gut verlaufenen ersten Halbserie mit 32 Punkten und dem dritten Tabellenplatz im abschließenden Spiel des Kalenderjahres jetzt bloß den Kontakt zum MSV Duisburg (38) und dem FC Ingolstadt 04 (34) abreißen zu lassen.

Fürstner kein Startelf-Kandidat

"Unser Ziel, oben dran zu bleiben, darf nicht in Gefahr geraten. Wir müssen immer weiter vorangehen und wollen eine andere Leistung als letzte Woche auf den Platz bringen", so der Eintracht-Coach, der nicht nur auf Danilo Wiebe (Gelb-Sperre), sondern wahrscheinlich auch auf Routinier Bernd Nehrig (Hüftbeschwerden) verzichten muss. Der von einem Muskelteilabriss im linken Oberschenkel genesene Mittelfeldspieler und Antreiber Stephan Fürstner sei infolge des Trainingsrückstands "noch kein Kandidat für die erste Elf".

Einen Einsatz am Sonnabend wollte Antwerpen indes nicht ausschließen: "Er hat in der Reha sehr gut gearbeitet und ist fit. Vielleicht hilft er uns für einige Minuten auf dem Platz, das ist abhängig vom Spielverlauf." Lieber wäre es ihm aber gewiss, wenn dieser Fall nicht einträte. Es würde folglich bedeuten, dass die Eintracht die Unterstützung ihres Rekonvaleszenten nicht benötigt.

Mögliche Aufstellung Eintracht Braunschweig





















