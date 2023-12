Bei Olympia-Qualifikation: Hrubesch bleibt Frauen-Bundestrainer

Stand: 15.12.2023 14:37 Uhr

Horst Hrubesch bleibt im Falle der Olympia-Qualifikation bis zum Sommer 2024 Bundestrainer der deutschen Fußballerinnen. Das bestätigte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Freitag bei einem Mediengespräch in Frankfurt am Main.