Auch Selke fällt aus - Werder mit "Bubi"-Sturm in Frankfurt Stand: 28.10.2020 14:44 Uhr Werder Bremen geht ersatzgeschwächt in das Bundesliga-Duell am Sonnabend bei Eintracht Frankfurt. Neben Niclas Füllkrug fällt auch Davie Selke aus.

Die Leihgabe von Hertha BSC fällt wegen Leistenproblemen aus. "Er befindet sich aktuell in Behandlung in Berlin und wird auch bis Anfang kommender Woche dort bleiben", erklärte Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball, am Mittwoch. Doppelt bitter für Selke: Durch den Ausfall von Füllkrug (Wadenverletzung) hätte der 25-Jährige gute Aussichten auf einen Startelf-Einsatz gegen die Hessen gehabt.

Sargent einziger fitter Mittelstürmer

Bremens Coach Florian Kohfeldt sind somit vor der Begegnung am Sonnabend am Main (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) die Alternativen im Angriff ausgegangen. Einzig verbliebender etatmäßiger Mittelstürmer ist Joshua Sargent, der mit seinen gerade einmal 20 Jahren nun noch mehr Verantwortung übernehmen muss. "Er ist extrem wichtig für unsere Mannschaft, räumt viel ab und gibt uns somit auch defensiv Stabilität. Er setzt seine Aufgaben wirklich sehr gut um. Wir arbeiten aber auch daran, dass er vorne noch weitere Akzente setzen kann und bald sein erstes Tor erzielt", lobte Fritz den US-Amerikaner.

Feiert U23-Torjäger Dinkci Profi-Debüt?

Sollte Kohfeldt wie zuletzt auch gegen die Eintracht auf ein 3-4-1-2-System setzen, könnte der 18-jährige Nick Woltemade an Sargents Seite beginnen. Möglicherweise feiert aber auch der gleichaltrige Eren Dinkci sein Bundesliga-Debüt. Der deutsche Junioren-Nationalspieler trainierte am Mittwoch erstmals in dieser Saison mit den Profis. Dinkci hat sich mit sieben Treffern in acht Partien für Werders U23 in der Regionalliga in Kohfeldts Fokus gespielt. Der Teenager soll zunächst bis Freitag beim Bundesliga-Team bleiben. "Dann wird man sehen", ließ Fritz offen, ob der Youngster mit nach Frankfurt reisen darf.

