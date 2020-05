Stand: 21.05.2020 10:45 Uhr

Auch Niedersachsen will Saison abbrechen

Die Saison im niedersächsischen Amateur-Fußball soll aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen werden. Darauf einigte sich der Vorstand des Niedersächsischen Fußball-Verbandes (NFV) am späten Mittwochabend bei einer Videokonferenz mit den Vorsitzenden der 33 Kreise. Absteiger soll es nicht geben, Aufsteiger werden nach einer Quotientenregelung ermittelt. Diesen Vorschlag will die NFV-Führung auf dem außerordentlichen Verbandstag am 27. Juni einbringen.

Auf ähnliche Szenarien hatten sich zuvor bereits die Präsidien des Hamburger Fußball-Verbandes (HFV) und des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV) geeinigt.

Wird der Niedersachsen-Pokal zu Ende gespielt?

"Der NFV behalte sich darüber hinaus vor, Sonderregelungen für die Pokal-Wettbewerbe zu treffen oder die kommende Saison bis zum Beginn der Sommerferien am 22. Juli 2021 zu verlängern", hieß es in der Mitteilung weiter. Die derzeitige Saison ist wegen der Corona-Krise bereits seit zwei Monaten unterbrochen.

Weitere Informationen Hamburger Amateurfußball: Vereine für Saison-Abbruch Die Saison im Hamburger Amateuerfußball wird wohl abgebrochen. Nach einem eindeutigen Votum der Vereine will der Landesverband Mitte Juni eine entsprechende Entscheidung treffen. mehr Amateurfußball in SH: Staffelsieger steigen auf Das SHFV-Präsidium hat über die Wertung der Spielzeit 2019/20 entschieden: Meistertitel gibt es nicht - sondern nur Staffelsieger. Kein Verein wird absteigen. Zur Berechnung dient die Quotientenregelung. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport Aktuell | 21.05.2020 | 22:05 Uhr