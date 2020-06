Stand: 15.06.2020 14:22 Uhr

Arslan vom VfB Lübeck zu Holstein Kiel

Ahmet Arslan vom Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck ist der erste neue Spieler beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel für die kommende Saison. Wie die KSV Holstein am Montag mitteilte, wechselt der 26 Jahre alte Offensivakteur ablösefrei an die Förde. Sein Vertrag ist bis zum 30. Juni 2024 datiert. Die "Störche" benötigen Ersatz für Leihspieler Salih Özcan, der im Sommer wohl zum 1. FC Köln zurückgeht. Beim VfB Lübeck geht der Aderlass indes weiter: Nach Kresimir Matovina, Zeki Erkilinc und Kapitän Daniel Halke ist Arslan bereits der vierte Abgang.

2019 Schleswig-Holsteins Fußballer des Jahres

"Ahmet Arslan hat in der vergangenen Saison durch kontinuierlich starke Leistungen in der Offensive auf sich aufmerksam gemacht", erklärte Kiels Sportchef Uwe Stöver. "Er ist ein kreativer, abschlussstarker Spieler, der gut zu unserer Art des Fußballs passt und uns noch mehr Variabilität in der Offensive gibt." Arslan, 2019 Fußballer des Jahres in Schleswig-Holstein, freut sich auf die "Chance, in Kiel den nächsten Schritt machen zu können".

Ein Bundesligaspiel für den Hamburger SV

Es ist der zweite Versuch des gebürtigen Memmingers, in den Topligen Fuß zu fassen. Nachdem er beim VfB Lübeck in der Jugend ausgebildet wurde, gehörte in der Saison 2015/2016 dem Profikader des Hamburger SV an und kam in der Spielzeit auch zu seinem bislang einzigen Einsatz in der Bundesliga. Von 2016 bis 2018 spielte er beim damaligen Drittligisten VfL Osnabrück, ehe er wieder an die Lohmühle zurückkehrte.

In insgesamt 62 Partien für den VfB erzielte er 35 Tore und bereitete 15 weitere vor. In der wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Regionalliga-Saison trug er mit 16 Treffern entscheidend zum Aufstieg der Hansestädter bei.

