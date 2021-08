Arp trifft, Kiel jubelt - Holstein verlässt Abstiegsränge Stand: 28.08.2021 15:21 Uhr Am fünften Spieltag ist Fußball-Zweitligist Holstein Kiel der erste Saisonsieg gelungen. Die "Störche" setzten sich im heimischen Stadion mit 3:0 (2:0) gegen den FC Erzgebirge Aue durch.

von Christian Görtzen

Es dürfte sicherlich einige Holstein-Fans gegeben haben, die sich in den ersten vier Saisonspielen von Fiete Arp mehr versprochen hatten und demzufolge von ihrem neuen Stürmer enttäuscht waren. Passé, abgehakt und nicht mehr wichtig, könnten sie jetzt mit Fug und Recht behaupten. Am Sonnabend trug der hochveranlangte Stürmer einen großen Teil dazu bei, dass Holstein Kiel am fünften Spieltag den ersten Saisonsieg feierte und vom letzten Tabellenplatz aus die Abstiegsränge verließ. Die Mannschaft von KSV-Trainer Ole Werner belegt mit jetzt vier Punkten und 5:11 Toren den 15. Platz. Ebenso wichtig für die Schleswig-Holsteiner: Sie gehen mit einem Erfolgserlebnis in die länderspielbedingte Pause.

Holstein-Profi Skrzybski vergibt Top-Chance

Bei den "Störchen" hatten die ehemaligen HSV-Profis Lewis Holtby und Arp zunächst auf der Ersatzbank Platz genommen. Den nachverpflichteten Mittelfeldspieler Holtby hatten unter der Woche muskuläre Probleme zu schaffen gemacht. Gleiches war auch bei Steven Skrzybski der Fall gewesen, doch der frühere Schalker stand in der Startelf.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Und nach nur 110 Sekunden stand Letztgenannter auch schon im Fokus: Nach einer hohen Hereingabe von der linken Außenbahn kam der 28-Jährige im Strafraum der Gäste zu einer guten Gelegenheit, er jagte den Ball unter Bedrängnis aus acht Metern aber über das Tor. Noch besser war die Chance für Skrzybski in der 20. Minute: Er berührte jedoch mit dem Standbein die Kugel, die ihm beim anschließenden Schuss mit dem rechten Fuß dann über den Spann glitt - Abstoß. Wenig später war Schluss für den angeschlagenen Kieler. Für ihn kam Arp in eine Partie, die dem Publikum gute Unterhaltung bot.

Arp erzielt herausragendes Tor

Auf der einen Seite traf Aues Babacar Gueye den Pfosten (26.), auf der anderen lagen sich kurz darauf die KSV-Spieler in den Armen. Finn Porath hatte eine Flanke von Fabian Reese mit Entschlossenheit zum 1:0 eingeköpft (29.). Und es kam noch besser für die Holstein-Fans: Arp zeigte eindrucksvoll sein großes Potenzial. Die Bayern-Leihgabe tanzte mit dem Ball am Fuß zunächst fünf Gegenspieler aus, ehe er überlegt zum 2:0 traf (37.). Es war ein herausragendes Tor. Die "Störche" spielten jetzt stark auf. Sie unterließen es nur, die Partie schon in der ersten Hälfte vorzeitig zu entscheiden. Arp hatte zwei sehr gute Gelegenheiten dazu (43./45.)

Mees macht mit dem 3:0 alles klar

Nach Wiederbeginn verstärkten die Gäste ihre Angriffsbemühungen. Und Kiel ließ Aue zu sehr gewähren. Mehrmals kombinierten sich die Sachsen in den Strafraum hinein, eine richtig gute Torchance ergab sich daraus aber nicht. Eine solche hatte Arp in der 70. Minute auf der anderen Seite. Der 21-Jährige hatte Gäste-Keeper Martin Männel schon umkurvt und das leere Tor vor sich. Doch irgendwie verstolperte er noch den Ball, den sich Männel dann griff - das hätte das 3:0 sein müssen. Das Versäumte holte Joshua Mees nach. Er traf nach einem Alleingang in der 81. Minute. Nach drei 0:3-Niederlagen in dieser Saison und einem Remis in Düsseldorf folgte für Kiel nun ein 3:0-Sieg.

5.Spieltag, 28.08.2021 13:30 Uhr Holstein Kiel 3 Erzgeb. Aue 0 Tore: 1 :0 Porath (29.) 2 :0 Arp (37.) 3 :0 Mees (81.)

Holstein Kiel: Gelios - Korb (46. Neumann), Wahl, S. Lorenz, Kirkeskov (86. Sterner) - Benger - Mühling, F. Bartels (72. Holtby) - Porath, Skrzybski (26. Arp), Reese (72. Mees)

Erzgeb. Aue: Männel - Carlson, Gonther, Bussmann (46. Härtel) - Strauß, Fandrich (90. Riese), Messeguem, Barylla (46. Mance) - Nazarov (60. Baumgart) - Zolinski (75. Sijaric), Gueye

Zuschauer: 4000



Weitere Daten zum Spiel Gelios - Korb (46. Neumann), Wahl, S. Lorenz, Kirkeskov (86. Sterner) - Benger - Mühling, F. Bartels (72. Holtby) - Porath, Skrzybski (26. Arp), Reese (72. Mees)Männel - Carlson, Gonther, Bussmann (46. Härtel) - Strauß, Fandrich (90. Riese), Messeguem, Barylla (46. Mance) - Nazarov (60. Baumgart) - Zolinski (75. Sijaric), Gueye4000

Weitere Informationen Zu- und Abgänge der Zweitliga-Nordclubs Alle Zu- und Abgänge der sechs norddeutschen Fußball-Zweitligisten Werder Bremen, Holstein Kiel, HSV, FC St. Pauli, Hannover 96, Hansa Rostock in der Saison 2021/2022. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 28.08.2021 | 15:25 Uhr